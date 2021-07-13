Gündem Çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese alınca hayatını kaybetti
BURSA

Çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese alınca hayatını kaybetti

Bursa’nın Kestel ilçesinde tarlada çalışan bir kişi çapa motoru ve ağacın arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Bursa haber: Çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese alınca hayatını kaybetti
Çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese takan Hüseyin Turan (62), çapa motoru ve ağaç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.


Olay, Kestel’in Karanlık Dere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çapa yaparken idaresindeki çapa motorunu yanlışlıkla geri vitese takan Hüseyin Turan (62), çapa motoru ve ağaç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Hüseyin Turan (62), çapa motoru ve ağaç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
İHA
Hüseyin Turan (62), çapa motoru ve ağaç arasında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Turan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.
İHA
Bahçede bulunanların haber vermesiyle sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine geldi.

Hüseyin Turan’ın cansız bedeni, yapılan olay yeri incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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