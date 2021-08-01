Yakınları 2 gün haber alamadı: Evinde uyurken bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kara’dan iki gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

DHA

Kara’nın evine gelen ekipler de kapıya defalarca vurmalarına rağmen, açan olmadı. İzinler alındı ve evin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı.

DHA

Eve girildiğinde Kara’nın yatak odasında uyuduğu görüldü.

DHA

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Polis ve itfaiye ekiplerini evinde görünce şaşıran Kara, "Neden kapıyı açmadın" sorusuna "Duymadım" diyerek, cevap verdi. Kara’nın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler evden ayrıldı.