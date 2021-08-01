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BURSA

Yakınları 2 gün haber alamadı: Evinde uyurken bulundu

Bursa'da yakınlarının 2 gündür haber alamadığı gerekçesiyle itfaiye ekiplerince evinin kapısı kırılan 83 yaşındaki Mehmet Kara, uyurken bulundu.

Haber Merkezi DHA
Bursa haberler... Yakınları 2 gün haber alamadı: Evinde uyurken bulundu
Eve girildiğinde yaşlı adamın yatak odasında uyuduğu görüldü.

Mustafakemalpaşa ilçesinde Mehmet Kara’dan iki gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde durumu polise bildirdi.

DHA

Kara’nın evine gelen ekipler de kapıya defalarca vurmalarına rağmen, açan olmadı. İzinler alındı ve evin kapısı itfaiye ekiplerince kırıldı.

DHA

Eve girildiğinde Kara’nın yatak odasında uyuduğu görüldü.

DHA

Polis ve itfaiye ekiplerini evinde görünce şaşıran Kara, "Neden kapıyı açmadın" sorusuna "Duymadım" diyerek, cevap verdi. Kara’nın sağlık durumunun iyi olduğunun anlaşılmasının ardından ekipler evden ayrıldı.

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