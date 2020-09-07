17 yaşındaki genci öldüren özçekim: 35 metreden aşağı düştü

Ünal, cep telefonlarının cilde zarar verdiğini belirterek “Bu zararı en aza indirmek için daha az selfie çekmeli, DNA onarıcı özelliği olan ürünleri ve hatta antioksidan mesela C vitamini veya E vitamini içeren cilt ürünlerini tercih etmelisiniz. Şu sıralar dünyada dermatologlar arasında tartışılan bir diğer konu ise nemlendiricinin cilde verdiği zarar ile ilgili. Nemlendirici kullanan kadınların, kullanmayan erkeklere göre ciltlerinin daha hassas ve daha lekeli olması günümüzdeki bu alışkanlığın sorgulanmasına neden oldu” şeklinde konuştu.