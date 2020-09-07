17 yaşındaki genci öldüren özçekim: 35 metreden aşağı düştü

Edinilen bilgiye göre, babasıyla birlikte köydeki yakınlarına ziyarete gelen Talha Sülün arkadaşı Hakkı Okumuş ile birlikte Hacıahmet mahallesi Akkum mevkiinde bulunan kayalıklara çıkarak özçekim yapmak istedi.
Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.
İHA
Özçekim yapmak isteyen 17 yaşındaki Talha Sülün 35 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.
Yanında bulunan arkadaşının ihbarı üzerine kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri kurtarma çalışmalarının ardından kayalıklara çarparak darbe alan gencin hayatını kaybettiğini belirledi.
İHA
Kayalıklara çıkan genç dengesini kaybederek 35 metre yükseklikten düştü.
Fotoğraf tutkusunun kurbanı olan Talha Sülün’ün cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
HAYAT
Erkekler özçekimde kadınları geçti
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Diyarbakır’ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii’ni çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaya ve ölümle burun buruna gelmeye devam ediyor.
Diyarbakırlıları ve kent dışından gelen vatandaşlar, ne ortalığı kasıp kavuran korona virüsü dinliyor ne de yasakları.
Çoluk, çocuk, genç, yaşlı demeden surlara çıkan vatandaşlar fotoğraf çekmek için birbirleri ile yarışıyor.
Şehir dışından gelip ailesiyle surlara çıkan vatandaşlardan Kamil İlik, Diyarbakır’ın tarihi ve kültürel güzelliğini merak ettikleri için surlara çıktıklarını söyledi.
İlik, Fotoğraf çekmek için çıkıyoruz. Bir de millet çok hevesli. Bende burayı ilk kez görüyorum, o yüzden çıkıyoruz. Manzara yukarıdan daha güzel görünüyor” dedi.
Ölümüne selfie: Ne yasak, ne koronavirüs dinliyorlar
Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen vatandaşlar canlarını hiçe sayarak surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını da umursamayan halk, sosyal mesafe kurallarını da ihlal edip fotoğraf çekme yarışına giriyor.
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Hz. Süleyman Camii yanındaki park alanını çevreleyen surlara çıkış, güvenlik nedeniyle yasaklanmıştı. Vatandaşlar yasak tabelasına rağmen surların üzerine çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz aylarda Urfa kalesinden düşen Halil D. (39), ardından babası nasıl düştü diye bakmaya giden kızı S.D. (16) ve son olarak 13 gün önce Diyarbakır Balıkçılarbaşı semtinde hamile eşiyle gezerken surlardan düşmüştü.
Defalarca yapılan duyuru ve asılan tabelaları dinlemeyen vatandaşlar fotoğraf çektirmek ve çevreyi seyretmek için surlara çıkıp tehlike oluşturmaya devam ediyor.
Surlara çıkıp selfie çekmek isteyen vatandaşlar tehlikelere aldırmadan bu isteklerini yerine getiriyor. Bazı vatandaşlar ise biran önce tarihi dokunuşlar bozulmadan restore yapılmasını ve rahat rahat gezmeyi bekliyor.
Tarihi Sur ilçesini ziyarete gelen Mehmet Ali Ulak, her ne kadarda yasak tablası konulsa da, vatandaşların Surlara çıkacaklarını ve buna engel olmanın kolay olmadığını aktardı. Ulak “Tarihi eser olduğundan yukarıda korumak amaçlı bir önlem alınması tarihi eserin görüntüsünü bozar, kazaların önüne geçmek için iki şey var ya bilinçli olup çıkmamak ya da çıkıp ta gezmek isteyenleri kontrol altında çıkmasına izin vermek. Tabi tarihi eserin dokusunu bozmayacak şekilde tedbir alınarak restorasyona izin verilirse daha uygun olur dedi.
Başka bir ziyaretçi olan Kadir Ün ise her ne kadar da yasak tabelaları olsa da vatandaşların selfie çekmek ve tarihi alanları görmek için çıkacaklarını belirterek güzel bir restorasyon çalışması yapılması durumunda dikkatli bir şekilde çıkıp inebileceklerini söyledi.
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Ölüm 'selfiesi': Hayatlarını hiçe sayıyorlar
Diyarbakır'da yasak olmasına rağmen vatandaşlar güvenliğini düşünmeden surlara çıkmaya ve ölümle burun buruna kalmaya devam ediyor.
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Selfie çekmek veya bloggerlık yapmanın da oluşturduğu meslek hastalıklarından bazılarının şimdiden ortaya çıkmaya başladığını söyleyen Ünal, ciltte kırışılık oluşmasını sağlayan etkenleri anlattı.
Yüzünüzü cep telefonundan yayılan elektromagnetik alana sürekli maruz bırakmak, cildinizde kırışıklık oluşmasına ve daha çabuk yaşlanmanıza neden oluyor. Hatta sadece yüzdeki hasarlı veya yaşlanmış alana bakarak hangi elinizle selfie çektiğinizi anlayabiliriz.
Bilgisayar ekranından yayılan mavi ışık da ciltte hasar oluşturur. Elektromagnetik dalga boyu, kullandığınız güneş kremlerinin koruduğu dalga boyundan farklı olduğu için, güneş kremleriniz sizi bu ışının zararlarından korumaz.
Mavi ışık hücrede DNA hasarı yapar. Bu nedenle cildinizdeki hasarı en aza indirecek, DNA onarımını sağlayacak ürünler kullanmalısınız.
Ünal, cep telefonlarının cilde zarar verdiğini belirterek “Bu zararı en aza indirmek için daha az selfie çekmeli, DNA onarıcı özelliği olan ürünleri ve hatta antioksidan mesela C vitamini veya E vitamini içeren cilt ürünlerini tercih etmelisiniz. Şu sıralar dünyada dermatologlar arasında tartışılan bir diğer konu ise nemlendiricinin cilde verdiği zarar ile ilgili. Nemlendirici kullanan kadınların, kullanmayan erkeklere göre ciltlerinin daha hassas ve daha lekeli olması günümüzdeki bu alışkanlığın sorgulanmasına neden oldu” şeklinde konuştu.
Selfie çekmek yaşlandırıyor
İnternette çılgınlıkların sonu gelmiyor. Milyonlarca akıllı telefon kullanıcısı çektikleri selfie'lerini sosyal medyadan paylaşıyorlar.Medikal Estetik ve aynı zamanda Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr.Ebru Ünal, yaptığı açıklamada selfie çekilmenin cildi yaşlandırdığını ifade etti.
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En ilginç özçekim (selfie) fotoğrafları
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