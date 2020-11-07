Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada 4 gün önce kaybolmuştu Yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu
BURSA

Bursa haberleri: 4 gün önce kaybolan yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

Bursa'da 4 gün önce kaybolmuştu: Yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

Bursa'da 4 gün önce mantar toplamak için evden çıktıktan sonra kaybolan Zübeyde Aydoğdu (80), arama- kurtarma ekiplerince tarlada otururken bulundu.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlatmıştı.
İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlatmıştı.

Keles ilçesindeki evinden 3 Kasım günü mantar toplamak için çıkan Zübeyde Aydoğdu geri dönmedi. Yakınları, kendisinden haber alamadıkları Aydoğdu'nun bulunması için jandarmadan yardım istedi.

DHA

İhbar üzerine gelen JAK, AFAD ve ANDA ekipleri, Aydoğdu için arama çalışması başlattı. Ekipler, 4 günlük arama- kurtarma çalışmasının sonunda, bu sabah Aydoğdu’yu evinden 7 kilometre uzaklıktaki bir tarlada otururken buldu.

DHA

Üşüdüğü belirlenen Aydoğdu, battaniyeye sarılarak, hastaneye götürüldü. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Bulgarlar Edirnedeki stokları tüketti

Bulgarlar Edirne'deki stokları tüketti

Koronaya iyi geliyor söylentisiyle kutu kutu alıyorlar.
Her an göreve hazırlar

Her an
göreve hazırlar

Teröristlerin korkulu rüyası: Boralar
Sahte kimlik çıktı

Sahte kimlik çıktı

​FETÖ'nün kilit ismi böyle yakalandı.
İsim listesi yapmışlar

İsim listesi yapmışlar

​Ermenistan istihbaratının kullandığı binadan çıktı.
Ateşine değil<br>HES koduna bakın

Ateşine değil
HES koduna bakın

​Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken çağrı.
İki katına çıktı

İki katına çıktı

İl sağlık müdüründen kritik koronavirüs uyarısı.

Dağ alayı dağıtıldı

Dağ alayı dağıtıldı

​Azerbaycan ordusu cephede göz açtırmıyor.
Kuvvetli<br>sağanak uyarısı

Kuvvetli
sağanak uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
300 delegeye<br>doğru ilerliyoruz

300 delegeye
doğru ilerliyoruz

​Joe Biden'dan yeni seçim açıklaması.
Merkez'de<br>görev değişikliği

Merkez'de
görev değişikliği

​TCMB'nin yeni başkanı Naci Ağbal oldu.
Ankara'da<br>baba cinneti

Ankara'da
baba cinneti

Eşi ve iki çocuğunu silahla öldürdü.
Bir köy<br>küle döndü

Bir köy
küle döndü

​Kastamonu'nda korkutan yangın.
Başkan olduğunu<br>açıklamamalı

Başkan olduğunu
açıklamamalı

​ABD Başkanı Trump'tan Joe Biden'a çağrı..
Tam bir cinnet hali

Tam bir cinnet hali

​Fransa ev basıp 10 yaşındaki çocukları gözaltına aldı.
Kartal değil şahin

Kartal değil şahin

​Sumudica, tepki çeken hareketi hakkında konuştu.
Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

Suçu Türkiye’ye yakın olması mı?

​Kosova Cumhurbaşkanı Taçi FETÖ'yü sildi, tasfiye edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.