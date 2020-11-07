Bursa'da 4 gün önce kaybolmuştu: Yaşlı kadın, tarlada otururken bulundu

Spor

Sergen Yalçın açıkladı: Geçen sezonu mumla aratıyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'nun performansı hakkındaki soruya, "Geçen sezonu ne yazık ki mumla aratıyor. Ondan çok daya iyi oyunlar oynamasını bekliyoruz. Kırmızı kart pozisyonunda çok daha erken çıkabilirdi. Performansında bir düşüş olduğunu düşünüyorum" dedi.