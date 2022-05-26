Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak: Evi havaya uçuracaktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Sinan Dede Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kocasıyla boşanma aşamasında olan N.T.’nin yaşadığı evde komşuları yoğun şekilde doğalgaz kokusu geldiğini fark etti.

Şüpheli durumun ihbar hattına bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler ilk önce binanın doğalgazı ve elektriğini kesilerek vatandaşları tahliye etti. Ardından N.T.’ye ait dairenin kapısı çilingir yardımıyla açıldı.

Eve giren ekipler, evin kapısının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığını tespit etti. Düzenek uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T. (34)’yi olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma Asayiş Şube Mümdürlüğü’nde sürerken N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

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FOTOĞRAF 9 Kaza, saat 21.30 sıralarında İzmir-Ankara D 300 karayolu Gökçeören Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir yönüne giden O.Y. (57) yönetimindeki 61 DY 303 plakalı otomobil, yolun karşına geçmek isteyen Ali Elmas'a çarptı. Kazada, yaklaşık 25 metre savrulan Elmas, yaşamını yitirdi. Ali Elmas'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kula Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü O.Y. ise ifadesi alınmak üzere Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. HESABI ÖDEMEK İÇİN ARKADA KALMIŞ<br><br>Ali Elmas'ın, arkadaşlarıyla birlikte seyahat ettiği kamyonetini bir dinlenme tesisine bırakıp yolun diğer tarafındaki lokantada yemek yedikleri, kendisinin hesabı ödemek için arkada kaldığı, yolun karşısına geçerken de kazanın yaşandığı belirtildi. Yemek yedikten sonra aracının yanına giderken kazada öldü Manisa'da feci kaza: Lokantada yemek yedi dakikalar sonrası korkunç Manisa'nın Kula ilçesinde, lokantada yemek yedikten sonra aracının yanına giderken otomobilin çarptığı Ali Elmas (69), yaşamını yitirdi.

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