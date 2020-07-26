Bursa’da sıcağı gören koronavirüsü unuttu: Sahiller tıklım tıklım doldu

Ekonomi

Kendi işinin patronu olmak istedi muz serası kurdu: 205 ton verim aldı

Antalya'da yaşayan 49 yaşındaki Münire Kaur Palalı, 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak istedi. Palalı, iklim koşulları elverişli olmamasına rağmen 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada yetiştirdiği yıllık 205 ton muzla üretime katkı sağlıyor. Serasında gece gündüz çalıştığını belirten Palalı, "İyi ki bu işe girdim. Alın terimle paramı kazanıyorum, çok mutluyum. Herkesin girişimcilik konusunda cesur olmasını tavsiye ederim. Yeter ki kararlı olun, gerisi kendiliğinden geliyor" dedi.