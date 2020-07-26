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Gündem Bursada sıcağı gören koronavirüsü unuttu Sahiller tıklım tıklım doldu
BURSA

Bursa haberleri: Bursa’da sıcağı gören koronavirüsü unuttu: Sahiller tıklım tıklım doldu

Bursa’da sıcağı gören koronavirüsü unuttu: Sahiller tıklım tıklım doldu

Bursa’da sıcaktan bunalan vatandaşlar koronavirüsü unutup sahilleri tıklım tıklım doldurdu. Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. Sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Havalar çok sıcak biz de serinlemek için denize geldik" dedi.

Haber Merkezi İHA
Sahilde koronavirüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.
Sahilde koronavirüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.

Hava sıcaklığının 32 dereceyi göstermesiyle birlikte Bursa’da vatandaşlar soluğu denizde aldı. Sıcaktan bunalan vatandaşların Mudanya sahillerini tıklım tıklım doldurduğu görüldü.

Sahilde koronavirüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.

Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu
GÜNDEM
Caddebostan Sahili'nde koronavirüs uyarılarına rağmen yine kalabalık oluştu

Kimse maske takmadı

Sahillerde adım atacak yer kalmazken vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Sahilde kimsenin maske takmadığı görülürken, koronavirüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.

Sahilde koronavirüsün kimsenin umurunda olmadığı görüldü.

Sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Havalar çok sıcak biz de serinlemek için denize geldik. Sahil çok kalabalık insanlar denize girerek serinlemeye çalışıyor" dedi.

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