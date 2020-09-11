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BURSA

Bursa haberleri: Bursa'da trafikte makas atan otomobil kamerada

Trafikte makas atan trafik canavarı görüntülendi: Büyük tehlike oluşturdu

Bursa'da çevre yolunda yüksek hızla seyir eden bir araç trafiği tehlikeye atarak diğer araçların arasından makas atarak ilerledi. Trafik canavarı başka bir araçtaki kamera ile görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Bursa'da makas atarak ilerleyen araç.
Bursa'da makas atarak ilerleyen araç.

Bursa’da bir sürücünün otomobiliyle trafikte makas atarak ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Bursa'da makas atarak ilerleyen araç...

MAKAS ATA ATA İLERLEDİ

Yıldırım ilçesi, Millet Mahallesi’ndeki çevre yolunda, bir otomobilin yüksek hızla diğer araçlara makas atarak ilerlemesi, trafikte tedirginlik yarattı. Kendi canını olduğu gibi, trafikteki diğer insanların da canını tehlikeye atan otomobil sürücüsünün, birbiri ardına araçlara makas atması başka bir otomobilin sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre bu şekilde ilerleyen otomobil, trafik ışıklarının kırmızı yandığını görünce, yavaşlayarak durdu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

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