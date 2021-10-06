Dokuz adrese 120 polisle drone destekli eş zamanlı operasyon

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: 6-8 Ekim olaylarında neler yaşanmıştı?

HDP'nin çağrısı üzerine 6-8 Ekim 2014'te terör örgütü yandaşlarının 35 il ve 96 ilçede gerçekleştirdiği saldırılarda 2 polis şehit oldu, 37 kişi hayatını kaybetti. Üzerinden 7 yıl geçen 6-8 Ekim Olayları ile ilgili, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından video paylaşımında bulundu. Altun paylaşımında, 'Çocuklar dahil hiçbir kutsalı olmayan hain terör örgütlerine inat, ülkemizin dört bir yanında barış ve güvenliği tesis etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerine yer verdi.