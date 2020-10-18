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Gündem Bursada düşen yıldırım sonucu kilolarca et ve sebze küle döndü
BURSA

Bursa haberleri: Düşen yıldırımda kilolarca et ve sebze küle döndü

Bursa'da düşen yıldırım sonucu kilolarca et ve sebze küle döndü

Bursa’da gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü.

Haber Merkezi İHA
İtfaiye ekipler yangını bir saat sonunda söndürebildi.
İtfaiye ekipler yangını bir saat sonunda söndürebildi.

Bursa Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesinden kaynaklı yangın meydana geldi.

Gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü.

Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var
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Bursa'yı sel vurdu: Ölü ve kayıplar var

Kilolarca et küle döndü

Sağanak yağışla birlikte deponun üzerine düşen yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında depoda bulunan kilolarca et ve sebzeler küle döndü.

Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim
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Bursa'da selin vurduğu Dudaklı köyündeki çiftçi: Hayatımda böyle felaket görmedim

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da şiddetli dolu ve yağmur
OYNAT 00:59
Bursa'da şiddetli dolu ve yağmur
Bursa'nın Gemlik, Orhangazi ve Mudanya ilçelerinde dün yaşanan dolu felaketi ilçede hayatı adeta felç etti. Fındık büyüklüğünde gökyüzünden düşen buz parçaları saniyeler içerisinde her yeri kaplarken sonrası yaşanan şiddetli yağmur sebebiyle yolları sel götürdü. Özellikle Gemlik ilçesinde en işlek caddeler sel suları ile kaplanınca araçlar yollarda kaldı. Şiddetli dolu sebebiyle balıkçı barınaklarında bağlı çok sayıda tekne batma tehlikesi yaşadı.


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