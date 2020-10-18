Bursa haberleri: Düşen yıldırımda kilolarca et ve sebze küle döndü
Bursa'da düşen yıldırım sonucu kilolarca et ve sebze küle döndü
Bursa’da gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü.
Bursa Osmangazi ilçesi Yalova-Bursa yolu üzerinde saat 08.00 sıralarında yıldırım düşmesinden kaynaklı yangın meydana geldi.
Gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü.
Kilolarca et küle döndü
Sağanak yağışla birlikte deponun üzerine düşen yıldırım, yangına neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek, depoyu sardı. İş yeri bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Yangında depoda bulunan kilolarca et ve sebzeler küle döndü.