Bursa'da düşen yıldırım sonucu kilolarca et ve sebze küle döndü

Hayat

Az pişmiş ette rota virüsü tehdidi: Her yıl 200 bin çocuk ölüyor

Az pişmiş veya çiğ olarak tüketilen ette bulunan bakteri ve virüsler çocukları hasta ediyor. Arjantin ve Brezilya gibi ülkelerdeki hayvanların etlerinde yüzde 20 civarında bulunan, özellikle 0-5 yaş arası çocuklarda ishalle kendini gösteren rota virüsü sebebiyle dünyada her yıl 200 bin çocuk hayatını kaybediyor. Uzmanlar Türkiye'de en sık tüketilen yiyeceklerden biri olan dönerin hijyenik koşullarda, doğru ısıl işlemle pişirilmesinin önemine vurgu yapıyor.