Bursa haberleri: Düşen yıldırımda kilolarca et ve sebze küle döndü Bursa'da düşen yıldırım sonucu kilolarca et ve sebze küle döndü Bursa’da gece yarısından itibaren aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çakan şimşekler, et deposunun üzerine düştü. Geceyi aydınlatan şimşekler, bir kasap ürünleri deposunun yanmasına sebep oldu. Düşen yıldırım sebebiyle çıkan yangında kilolarca et ve sebze küle döndü.

Haber Merkezi 18 Ekim 2020, 11:19 Son Güncelleme: 18 Ekim 2020, 11:26 İHA