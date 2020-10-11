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Bursa haberleri: Güpegündüz kız kaçırdılar

Bursa'da güpegündüz 20 yaşındaki kızı kaçırdılar

Bursa’da yaşanan olay görenleri şaşkına çevirdi. Kızın çığlık sesini duyan mahalleli 2 kişinin 20 yaşındaki kızı güpegündüz arabaya zorla bindirip kaçırdıklarına şahit oldu.

Haber Merkezi İHA
Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı.
Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalleye yeni taşınan 20 yaşlarında genç kız, alışveriş yapmak için markete gitti.

Eve dönerken önünü kesen kişiler, kızı yaka paça otomobile bindirmeye çalıştı. Otomobilin sağ kapısından zorla bindirilen kız, sol kapıdan kaçmak istedi. Kızın ineceğini fark eden sürücü de hızla hareket ederek kızın inmesini engelledi.

Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı.

Kızın çığlıklarını duyan sokaktaki vatandaşlar inene kadar otomobil mahalleden hızla uzaklaştı. Yaşanan bu kargaşa ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu ile kaydedildi. Kızdan geriye sadece marketten aldıkları ve çantası kaldı.

Akılalmaz olay: Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtıp 17 yaşındaki kızı evinden kaçırdılar
GÜNDEM
Akılalmaz olay: Kendilerini filyasyon ekibi olarak tanıtıp 17 yaşındaki kızı evinden kaçırdılar

Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı.

Yaşanan olayın ardından polise yapılan ihbarlar sonucu, ekipler kızın da içinde bulunduğu otomobili Kütahya sınırında durdurdu. Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı. İddiaya göre, genç kızın fuhuş çetesinin elinden kaçtığı, yeni bir hayat kurmaya çalıştığı söylendi.

Otomobilin içindeki 2 kişi gözaltına alınırken, genç kız da koruma altına alındı.

İşe giden genç kız sokak ortasında böyle kaçırıldı
OYNAT 00:39
İşe giden genç kız sokak ortasında böyle kaçırıldı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde işe gitmek için servisten indiği sırada kaçırılan genç kızdan 4 gündür haber alınamıyor. Genç kızın bir süre sohbet ettiği ismi belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


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