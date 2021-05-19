Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu: Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında akşam saatlerinde çocuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken şahıslar, sokakta bulunan sopa ve taşlarla birbirine girdi.

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İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini dinlemeyen iki aile, kavgaya keser ve sandalyelerle devam etti.

İHA

Polisin müdahalesinin ardından iki grup ayrılırken, 7 kişi kavgada yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.