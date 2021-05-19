Gündem Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
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Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu: Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı

Bursa'da iki aile arasında çocuk yüzünden başlayan tartışma, sopalı sandalyeli sokak kavgasına dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı havaya ateş açarak sonlandırdı.

Haber Merkezi İHA
Bursa haberleri... Sandalyeler sopalar böyle havada uçtu: Polis havaya ateş açmak zorunda kaldı
Çocuk yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bursa'daki olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki aile arasında akşam saatlerinde çocuk yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönerken şahıslar, sokakta bulunan sopa ve taşlarla birbirine girdi.

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İHA

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri kavgayı ayırmak için havaya uyarı ateşi açtı. Uyarı ateşini dinlemeyen iki aile, kavgaya keser ve sandalyelerle devam etti.

İHA

Polisin müdahalesinin ardından iki grup ayrılırken, 7 kişi kavgada yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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