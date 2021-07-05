Bursa'da tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

Ekonomi

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 881 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 276 liraya yükseldi. Temmuz 2021 dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı haberimizde.