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BURSA

Bursa'da tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu

Bursa'da tarla kenarında karton kutu içinde yeni doğan bebek cesedi bulundu. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Bursa haberleri: Tarla kenarında karton kutuda bebek cesedi bulundu
Olay yerine gelen polis ekipleri incelemede bulundu.

Bursa'daki olay, saat 11.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi kırsalında meydana geldi. Harmanlar Caddesi'nde yolda yürüyen bir kişi, tarla kenarındaki karton kutuda hareketsiz yatan bebek gördü.

DHA

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Bu kişinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğin yeni doğduğunu ve hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından ceset ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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Plastik bidon içinde bebek cesedi bulundu

DHA

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmaya başladı.

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