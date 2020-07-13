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Gündem Temeli 18 Temmuz Cumartesi günü atılacak olan yerli otomotiv fabrikası için çalışmalar devam ediyor
BURSA

Bursa haberleri: Temeli 18 Temmuz Cumartesi günü atılacak olan yerli otomotiv fabrikası için çalışmalar devam ediyor

Temeli 18 Temmuz Cumartesi günü atılacak olan yerli otomotiv fabrikası için çalışmalar devam ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesinde temeli 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılacak yerli otomobil fabrikasının helikopter pisti, otopark alanı ve bağlantı yolları Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanıyor. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak. Bağlantı yollarındaki asfaltlandırma çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi DHA
Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.
Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 22 milyar TL’lik öngörülen yatırımla inşa edilecek yerli otomobil fabrikasının temel atma töreni öncesi Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bölgede hummalı bir çalışma başlatıldı.

Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

18 Temmuz Cumartesi günü törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'da katılacak

Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli otomobilini üretecek fabrikanın temeli 18 Temmuz Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle atılacak.

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Gemlik ilçesi Haralar bölgesinde yapılacak ve doğrudan 4 bin 323 kişiye istihdam sağlayacak fabrikanın temel atma töreni öncesi Büyükşehir Belediyesi tarafından helikopter pisti, otopark ve bağlantı yollarında asfaltlama çalışmalarına başlandı. Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
OYNAT 00:46
TOGG'dan Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin heyecanlandıran paylaşım
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesaplarından, Türkiye'nin Otomobili'ne ilişkin görüntülü bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 'Her adım bir sonrakinin başlangıcı olmaya ve heyecanımızı tazelemeye devam ediyor. #YeniLigeYolculuk'un bir sonraki adımı hazır' ifadelerine yer verildi.


Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi’nin otopark alanı ve bağlantı yollarındaki 18 bin metrekarelik sıcak asfalt kaplama çalışmasını da sürdürüyor.

Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.

Çalışma tamamlandığında yaklaşık 7 bin metrekarelik alan sıcak asfaltla kaplanmış olacak.
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