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Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, Bursa ile İstanbul arasında 07.00 ila 18.30 saatleri arasındaki 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.
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1 saat önce
Bursa-İstanbul hattında 12 deniz otobüsü seferi iptal edildi
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