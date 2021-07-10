Gündem Motosikletle tatil yolunda virajı alamadılar 1 ölü, 1 yaralı
BURSA

Motosikletle tatil yolunda virajı alamadılar: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosikletleriyle hızlı girdikleri virajda kaza yapan 2 arkadaştan Bekir Yorulmaz (32) öldü, Muratcan Huday (26) yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Bursa kaza: İki arkadaş, virajda motosikletleriyle kaza yaptı: 1 ölü, 1 yaralı
Bekir Yorulmaz virajda motorsikletinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada can verdi.

İstanbul’da oturan Bekir Yorulmaz ile arkadaşı Muratcan Huday, Antalya’ya tatile gitmek için motosikletleriyle yola çıktı. İki arkadaş bugün saat 05.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolunun İnegöl ilçesi Güneykestane Mahallesi mevkisine geldiğinde Bekir Yorulmaz, girdiği virajda, yönetimindeki 34 CAH 456 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirdi.

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Devrilen motosikletle yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı. Durumu fark eden arkadaşı Murat Huday da paniğe kapılınca kullandığı 34 GK 2549 plakalı motosikletinin kontrolünü yitirip, devirdi.

Devrilen motosikletle yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı.
DHA
Devrilen motosikletle yaklaşık 20 metre sürüklenen Yorulmaz, istinat duvarına çarptı.

Kazada, Bekir Yorulmaz ile Muratcan Huday yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Bekir Yorulmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Murat Huday’a ise ayakta müdahale edildi.

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