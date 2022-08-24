Bursa kent merkezinde sağanak: Dağ ilçelerinde dolu etkili oldu

Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı. Keles’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa’da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Açıklamada, 11 ilde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin, \"24 Ağustos Çarşamba günü; Marmara'nın güney ve batısı ile Kuzey Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya'da kuvvetli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ile Tekirdağ'ın batısında yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir\" denildi.
Açıklamanın devamında vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu uyarılar yapıldı:
\"Bu hava tahminleri doğrultusunda; Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa Valilikleri’ne meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesine yönelik gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.
Vatandaşlarımızın da sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.\"
Meteorolohi Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarda, 5 il için turuncu kod verildi.
Yapılan uyarıya göre, Marmara’nın güney ve batısı ile Kuzey Ege’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Edirne, Tekirdağ, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kgm2), Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi ile Tekirdağ’ın batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kgm2) olması beklenirken, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
MARMARA<br><br>Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin güney kesimleri, Tekirdağ çevreleri ile Edirne’nin güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 33°C<br>Parçalı çok bulutlu, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>İSTANBUL 25°C, 33°C<br>Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KIRKLARELİ 21°C, 32°C<br>Parçalı çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KOCAELİ 24°C, 36°C<br>Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, bugün (Çarşamba) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE<br><br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı zamanla çok bulutlu bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor<br><br>AFYONKARAHİSAR 17°C, 34°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DENİZLİ 22°C, 35°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>İZMİR 24°C, 31°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>MANİSA 23°C, 33°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ<br><br>Az bulutlu ve açık, bölgenin doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br> <br>ADANA 25°C, 35°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu<br><br>ANTALYA 23°C, 31°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla batı kesimleri parçalı bulutlu, batısının iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>HATAY 25°C, 32°C<br>Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>ISPARTA 15°C, 32°C<br>Az bulutlu
İÇ ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Ankara ve Eskişehir çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ANKARA 23°C, 37°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu; bu akşam güney kesimleri ile bugün (Çarşamba) öğleden sonra il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br> <br>ÇANKIRI 16°C, 39°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu<br><br>ESKİŞEHİR 19°C, 31°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KONYA 21°C, 36°C<br>Az bulutlu
BATI KARADENİZ<br>Az bulutlu ve açık, zamanla batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>BOLU 16°C, 33°C<br>Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>DÜZCE 22°C, 36°C<br>Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu; öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı<br><br>KASTAMONU 16°C, 36°C<br>Az bulutlu<br><br>SİNOP 26°C, 33°C<br>Az bulutlu<br><br>ORTA ve DOĞU KARADENİZ<br>Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>AMASYA 21°C, 39°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ARTVİN 21°C, 32°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>ÇORUM 17°C, 37°C<br>Parçalı bulutlu<br><br>SAMSUN 23°C, 31°C<br>Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>ERZURUM 15°C, 30°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu<br><br>KARS 10°C, 29°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu<br><br>MALATYA 21°C, 38°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu<br><br>VAN 18°C, 29°C<br>Az bulutlu ve açık, bugün (Çarşamba) zamanla parçalı bulutlu<br><br>GÜNEYDOĞU ANADOLU<br>Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.<br><br>DİYARBAKIR 22°C, 40°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>GAZİANTEP 22°C, 36°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>SİİRT 26°C, 39°C<br>Az bulutlu ve açık<br><br>ŞANLIURFA 24°C, 37°C<br>Az bulutlu ve açık
AFAD'tan 11 ile kuvvetli yağış uyarısı: Sel ve su baskınlarına dikkat
AFAD'tan Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Yalova, Bilecik, İzmir, Manisa, Kütahya ve Bursa için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Kuvvetli sağanak sonrası sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. İşte ülke genelinde il il hava durumu..
GÜNDEM
AKOM'dan İstanbul için saat verildi: Sağanak ve dolu bekleniyor