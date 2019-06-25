Bursa şehir hastanesine kavuşuyor

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ile Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, hizmete açılacak 10’uncu şehir hastanesi olan Bursa Şehir Hastanesinde incelemede bulundu.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnceöz ve Ataseven, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Hasan Arslan, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve beraberindeki heyetle, Bursa Şehir Hastanesinin acil servis, yoğun bakım, ameliyathane, poliklinik ve genel servislerini inceledi.

Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz, Bursa Şehir Hastanesinin, bin 355 yatak kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP

İnceöz, “Şehir hastanemiz, Bursa ve civar illere en yüksek kalitede sağlık hizmetini sunan sağlık tesisi olacak. Hastanemiz son teknolojiye sahip tıbbi cihazlarla donatıldı. Hasta odaları, poliklinik odaları, ameliyathaneleri, laboratuvarları, her birimiyle uluslararası standartlarda en yüksek konfor ve kalitede sağlık hizmetini vatandaşlarımıza sunacağız” diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Özcan Akan da Bursa Şehir Hastanesinin, Bursa ve çevre illerle birlikte 6,5 milyonluk hinterlanda nitelikli sağlık hizmeti sunacağını kaydetti. Akan, “Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemiz kentin doğusunda nitelikli sağlık hizmetlerinin sunulduğu bir merkez görevi üstlenirken, Şehir Hastanemiz nitelikli sağlık hizmetlerinin bir arada verileceği merkez konumunda yer alacak” dedi.

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