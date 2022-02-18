Bursa’da hava taşıtı düştüğü ihbarı asılsız çıktı.

Öğle saatlerinde ormanlık alana hava taşıtı düştüğü ihbarı polis, itfaiye, 112, AFAD ve NAK ekiplerini alarma geçirdi. Ormanlık alanda yapılan drone destekli kontrollerden bir sonuç elde edilemedi.

Gümüştepe Mahalle Muhtarı Haluk Balta da arama kurtarma çalışmalarına eşlik etti. Balta, bir işaret fişeğine benzer bir cisim gördüklerini ancak hava taşıtı düştüğü bilgisini kendisinin de gazetecilerden aldığını söyledi. Öte yandan bölgeye yakın Dağ yenice Mahallesi’nden de patlamaya benzer bir gürültü geldiği kaydedildi.

100 civarında personelin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından sonuç elde edilemezken, bu saate kadar sadece bir ihbarın geldiği, bu ihbarcının da telefonuna ulaşılamadığı belirtildi.

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Drone destekli havadan yapılan arama çalışmalarından da sonuç elde edilemedi.