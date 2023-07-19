Bursa Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılması yasaklandı

20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda ateş yakılması yasaklandı.
Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, kenti de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.
Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.