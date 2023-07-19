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Bursa Valiliği duyurdu: Ormanlık alanlarda mangal ve ateş yakılması yasaklandı

Türkiye genelinde artan orman yangınları nedeniyle birçok ilde alarma geçildi. Bursa'da olası yangınları önlemek amacıyla 20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda piknik yaparken mangal ve benzeri şekilde ateş yakılması yasaklandı.

13:53 . 19/07/2023 Çarşamba
AA
20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

20 Temmuz'dan 30 Eylül'e kadar ormanlık ve mesire alanlarda ateş yakılması yasaklandı.

Bursa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Orman Yangınlarını Önleme ve Mücadele Komisyonunca, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde devam eden büyük orman yangınları ile meteorolojiden alınan son bilgiler çerçevesinde, kenti de etkisi altına alan yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgarların orman yangını riskini artıracağının değerlendirildiği belirtildi.


Açıklamada,
"Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır"
ifadesine yer verildi.

Tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında ilgili kanun gereğince işlem yapılacağı duyuruldu.


Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı
Yangın çıkarıp denize kaçan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makiliği ateşe verdikten sonra denize kaçan V.İ., boğulmak üzereyken bölgeden geçen teknedekiler tarafından kurtarılıp, polise teslim edildi. Çevredekiler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 50 dönüm alan zarar gördü.Bodrum ilçesi İçmeler mevkisinde kurduğu çadırda konaklayan V.İ., dün akşam saatlerinde, görgü tanıklarının iddiasına göre, uyuşturucu madde kullandıktan sonra, makilikte yangın çıkardı. V.İ., ardından da denize kaçtı. Bu sırada çevredekiler alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler daha fazla büyümeden söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 50 dönüm alan zarar gördü. Makiyi ateşe verdikten sonra yüzerek kaçmaya çalışan V.İ., boğulma tehlikesi geçirdi. Tesadüfen bölgeden geçen yattakiler durumu fark edip, botla yanına giderek V.İ.'yi kurtarıp, polise teslim etti. Polis ve zabıta ekiplerinin de yardımıyla sahilden yola kadar çıkarılan V.İ., ailesiyle sorun yaşadığını belirterek, 3 gün önce buraya gelip, çadır kurdum. Bugün de kendimi çadırla birlikte yakmaya çalıştım ama başaramadım. Daha sonra kendimi denizde boğamaya çalıştım ama kurtardılar dedi.V.İ. yolda bu kez de polislerden birinin tabancasını almaya kalkıştı. Ancak polisler, V.İ.'yi müdahale edip gözaltına alarak polis merkezine götürdü. V.İ.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.



#Bursa Valiliği
#orman parkları
#Orman Yangınlarını Önleme
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