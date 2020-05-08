Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Bursada 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi 4 yaralı
3. SAYFA BURSA

Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Bursa'da 15 aile çocuklar yüzünden birbirine girdi: 4 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karışınca, 4 kişi yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi Düz Sokak’taki boş araziye kurdukları çadırlarda yaşayan yaklaşık 15 ailenin çocukları arasında kavga çıktı. Çocukların kavgasına aileler de karışınca, kavga büyüdü. Kadınların birbirine saldırdığı kavgada, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

DHA
Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

Mahalle sakinlerinin ihbarıyla bölgeye polise ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgayı ayıran polis, çadırlar çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

DHA
Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Yaralılar ise sağlık ekipleri tarafından ambulanslarda tedavi edildi.

Olayın ardından ailelerden bazıları çadırlarını toplayarak bölgeden ayrıldı.

Abone Ol Google News
Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

Antalya'daki kaza sonrası otomobil bu hale geldi.
Kardeşi geldi!

Kardeşi geldi!

Selçuk Bayraktar, sosyal medyadan böyle duyurdu.
Maaşlar erken ödenecek

Maaşlar erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye <br>deneye başladı

Türkiye
deneye başladı

Bakan Varank açıkladı: Aşılar hayvanlarda test ediliyor
Tarihi karar

Tarihi karar

​Futbolda oyuncu değişikliği hakkı artırıldı.
Okullarda yeni düzen

Okullarda yeni düzen

​Hiçbir şey eskisi gibi değil.

Aradaki fark<br> itiraf ettirdi

Aradaki fark
itiraf ettirdi

​İsveç sonunda kabul etti...

Ay'da yaşıyor gibiyiz

Ay'da yaşıyor gibiyiz

​Koronavirüsün görülmediği tek kıta Antarktika'da yaşam çok farklı...
Özel ve Özkoç'a soruşturma

Özel ve Özkoç'a soruşturma

Gerçek dışı iddialar, hakaret ve iftira...
'Bir liraya vermem' diyen var!

'Bir liraya vermem' diyen var!

​İstanbul'da maske satışları başladı...
Simge<br>mekanlar mahzun

Simge
mekanlar mahzun

​Ülkenin doğusundan batısına camiler sessiz.
Giriş-çıkış yasağı

Giriş-çıkış yasağı

​Valilik duyurdu: Üç gün devam edecek.
Fenerbahçe'ye <br>imzayı attı

Fenerbahçe'ye
imzayı attı

Sarı-lacivertliler ilk transferini resmen açıkladı.
1 Haziran'da açılacak

1 Haziran'da açılacak

​Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı yeniden açılıyor.
Maskesiz adım <br>atılmayacak!

Maskesiz adım
atılmayacak!

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.