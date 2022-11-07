Gündem Bursada 1700 polisle dev uyuşturucu operasyonu 95 satıcı yakalandı
BURSA

Bursa'da 1700 polisle dev uyuşturucu operasyonu: 95 satıcı yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da bin 700 polis, üç İHA ve helikopter destekli başlatılan ‘Kökünü Kurutma Operasyonu’ kapsamında 95 satıcının yakalandığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bursada 1700 polisle dev uyuşturucu operasyonu: 95 satıcı yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameralar karşısına geçerek operasyon hakkında bilgi verdi.

Bakan Soylu, sabah 05.30 sıralarında Bursa Emniyet Müdürlüğü’nden ekipleri uğurladı. Narkotik, çevik kuvvet, özel harekat ve asayiş ekipleirinden oluşan 1750 polis merkez Osmangazi ilçesi Meydancık, Selimzade Mahalleleri, merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahalleleri’nde 6 aydır fiziki ve teknik takipteki uyuşturucu satıcılarının evlerine şafak operasyonu yaptı. Havadan da 2 polis helikopteri, 3 İHA gelişmeleri takip etti, ekipleri yönlendirdi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kent GÜvenlik Yönetim Sistemi binasında Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, İl Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlarıyla kamera karşısına geçen Bakan Soylu, detayları paylaştı.

95 SATICI GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da bir önceki kökünü kurutma operasyonunu 20 Eylül’de yaptıklarını hatırlatan Bakan Soylu şunları söyledi: "Emniyet Teşkilatı mensubu arkadaşlarımızın gayet başarılı bir şekilde yürüttüğü 20 Eylül’deki operasyondan sonra yine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile birlikte yeni bir çalışma ortaya konuldu. Bursa’da bu sabah itibariyle 1730 kahraman arkadaşımızın katıldığı 15 narkotik 2 helikopter 3 İHA’nın katıldığı bir operasyon daha 05.30 itibariyle başladı. 70 adrese hedeflenildi. 110 uyuşturucu satıcısına yönelik bir operasyondu. Bu saat operasyonuyla 95’i gözaltına alındı.

Operasyonlar devam ediyor. Buradan kıymetli Bursalı hemşehrilerimize ve aziz milletimize şunu söylemek istiyorum. Birbuçuk ayda ikinci gelişimiz ikinci kökünü kurutma operasyonu. Bin defa gelmemiz icap ederse geleceğiz, bu operasyonları gerçekleştireceğiz. Aziz milletimiz rahat olsun. Avrupa’da uyuşturucu serbest. Şırıngası da serbest. Ama milletimiz olarak biz buna müsaade etmeyiz, tahammül, müsamaha göstermeyiz. Hedefimiz sınırımızın içerisine hiçbir uyuşturucu maddenin girmemesini sağlamak, bunu temin etmek istiyoruz. Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonlarını yapıyoruz. Haftada ortalama 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız, emniyet teşkilatı, jandarma teşkilatı büyük gayret gösteriyor

Dün Diyarbakır’da 1900 kilogram üzerinde esrar ele geçirildi. Bu mücadeemiz kararlılıkla devam ediyor. İrademiz kararlılığımız var. Gençlerimizi bu illete buluşturmak isteyenlere müsamaha göstermeyeceğiz. Gereğini yerine getiriyoruz ve getirmeye hep birlikte devam edeceğiz. Milletimiz ,Türk Polisi, jandarma teşkilatı, güvenlik güçleri, hükümetimiz ve bizlere itimat etsin. Bu meselenin kökünü kurutmaya ve bu meselenin kökü kurayana kadar mücadeleyi devam etirmeye ant içtik. Cenabı Allah yardımcımız olsun"

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Baronlara hizmet ediyor
GÜNDEM
Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Baronlara hizmet ediyor

Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: Beline sarılı 820 gram esararla yakalandı
GÜNDEM
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: Beline sarılı 820 gram esararla yakalandı

Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
GÜNDEM
Bakan Soylu: 130 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Taklitçi hesaplaraskıya alınacak

Taklitçi hesaplar
askıya alınacak

Elon Musk'tan Twitter için yeni adım.
Otomobil ikiye bölündü

Otomobil ikiye bölündü

Bartın'da feci kaza: 15 yaşındaki sürücü öldü üç kişi yaralandı.
Bin 700 polisledev operasyon

Bin 700 polisle
dev operasyon

​Bakan Soylu: 95 uyuşturucu satıcısı yakalandı.
TEM'de<br>akılalmaz kaza

TEM'de
akılalmaz kaza

​Şakalaşırken motosiklet düşen iki kişi ağır yaralandı.
Paraşütü siper<br>yapıp hayatta kaldılar

Paraşütü siper
yapıp hayatta kaldılar

​Uludağ'da mahsur kalan iki kişi beş saat sonra kurtarıldı.

​Numan Kurtulmuş Yeni Şafak'ın sorularını cevapladı.

​Remziye Tosun PKK'nın emanetçiliğini yapmış.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'te kadınlarla bir araya geldi.

​Financial Times'tan Türkiye'ye övgü.

​MİT Suriye'de operasyonda.

​Şehitler toprağa verildi.

​'Amerika'larda İngiltere'lerde icazet arayışımız olmamıştır'

​Atıl araziler bereketlendi.

​Koalisyon Ukrayna yorgunu.

​Kanuni'nin saltanatında Kudüs altın yılları yaşadı.

​Türk dünyası filmleriyle güçlenecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.