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Gündem Bursada 43 yaşındaki kadın semt pazarlarında yatıp kalkıyor Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum
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Bursa’da 43 yaşındaki kadın semt pazarlarında yatıp kalkıyor: Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum

Bursa’da evsiz bir kadın, semt pazarlarında geceliyor. Çarşamba Pazarı’nda yere serdiği kartonun üzerinde battaniyesiyle sabahlayan 43 yaşındaki H.Ö.’nün yaşadığı sıkıntılara rağmen, "Allah sevdiği kuluna çektirirmiş, kimseden beklentim yok. Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" demesi izleyenleri duygulandırdı.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da 43 yaşındaki kadın semt pazarlarında yatıp kalkıyor: Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum
43 yaşındaki H.Ö.

Gece 03.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Kapalı Semt Pazarı’nda bir kadını yerde battaniyeye sarılmış halde gören gazeteciler, kendisine yardım etmek istedi.

43 yaşındaki H.Ö.
İHA
43 yaşındaki H.Ö.
  • Soğuk ve yağmurlu gecede gazetecilerden sadece bir bardak sıcak çay isteğinde bulunan evsiz kadının hayata tutunma çabası görenlere duygu dolu anlar yaşattı. 43 yaşında olduğunu söyleyen çaresiz kadın, ''Allah sevdiği kuluna çektirirmiş. Kimseden bir beklentim yok" dedi.

43 yaşındaki H.Ö.
İHA
43 yaşındaki H.Ö.

Gazetecilerin çay ikram ettiği H.Ö. yardım isteğini de kibarca reddederek, "Çok şükür böyle yaşamaktan mutluyum" ifadelerini kullandı.

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