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Bursa'da 600 polisle dev operasyon: Güvenlik kamerası da işe yaramadı

600 polisle dev operasyon: Güvenlik kamerası da işe yaramadı

Bursa merkezli 5 ilde 600 polisle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.

Haber Merkezi İHA
Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.
Bursa'da 600 polisin katıldığı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa merkezli Karacabey, Balıkesir, Tekirdağ, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Yunus Timleri, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı toplamda 600 ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı.

Operasyonda 600 ekip ve Narkotik detektör köpeği yer aldı.
Özel Harekat ekiplerinin koç başıyla kırılan kapıların ardından çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı

Yapılan aramalarda ise yüklü miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğüne götürülürken operasyonun devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.

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