Bursa'da 600 polisle dev operasyon: Güvenlik kamerası da işe yaramadı 600 polisle dev operasyon: Güvenlik kamerası da işe yaramadı Bursa merkezli 5 ilde 600 polisle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Şafak vakti koç başlarıyla kırılan kapıların ardından baskın yapılan evler didik aranırken çok sayıda kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler güvenlik kamerasına rağmen polisten kaçamadılar.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 08:50 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 08:52 İHA