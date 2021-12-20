Gündem Bursada 81 yaşındaki adam uykudaki karısını vurarak öldürdü
BURSA

Bursa’da 81 yaşındaki adam uykudaki karısını vurarak öldürdü

Bursa’da yatağında uyurken eşi Ali Kemal U. (81) tarafından başından tüfekle vurulan Gülser U. (77) hayatını kaybetti. Olayın ardından yakınlarını arayarak durumu anlatan Ali Kemal U., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da 81 yaşındaki adam uykudaki karısını vurarak öldürdü
Bursa’da 81 yaşındaki adam uykudaki karısını vurarak öldürdü.

Olay, Gemlik ilçesi Yeni Sahil Kafoğlu Bloklarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Kemal U., henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı karısı Gülser U.’yu uyuduğu esnada tüfekle başından vurdu.

CİNAYETİ NEDEN İŞLEDİĞİNİ BİLMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Gülser U. burada hayatını kaybederken, Ali Kemal U. kızını arayarak, ’Anneni öldürdüm’ dedi. Gülser U.’nun kızı babasının telefonu üzerine durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ali Kemal U.’nun evine giden polis ekipleri, Gülser U.’nun yataktaki cansız bedeniyle karşılaştı. Ekipler tarafından gözaltına alınan Ali Kemal U., ilk olarak cinayeti neden işlediğini bilmediğini söyledi. Yaşlı kadının cansız bedeni, Bursa Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Ali Kemal U.’nun emniyetteki sorgusu sürüyor.

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