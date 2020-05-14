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Gündem Bursada 82 yaşındaki çift 14 günde koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu oldu
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Bursa haberleri... Koronavirüsü yenen 82 yaşındaki çift alkışlarla taburcu oldu

Bursa'da 82 yaşındaki çift 14 günde koronavirüsü yenerek hastaneden taburcu oldu

Bursa'da her ikisi de 82 yaşında olan çift, koronavirüsü yenip, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla taburcu oldu. İsimleri açıklanmayan çift, 14 günlük tedavinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Sağlığına kavuşan çift, hastaneden alkışlarla uğurlandı.
Sağlığına kavuşan çift, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Kestel Devlet Hastanesi'ne koronavirüs şüphesiyle gelen çiftin yapılan testleri, pozitif çıkınca tedaviye alındı. İsimleri açıklanmayan çift, 14 gün sonra virüsü yenip, sağlıklarına kavuştu. Son yapılan testleri negatif çıkan çift, sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.

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Kestel Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzm. Dr. Dilek Çetiner Bahçetepe, çiftin 2 hafta önce öksürük ve halsizlik semptomları ile hastaneye başvurduklarını belirtti.

Her ikisinin de kalp hastalığı olmasına rağmen tedaviye olumlu yanıt verdiğine dikkat çeken Bahçetepe, hastaların şifa ile taburcu edildiğini söyledi.

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Taburcu olan hastalara gerekli önlemler anlatılarak, 14 gün ev izolasyonu önerildiğini belirten Bahçetepe, ne olursa olsun tedbiri elden bırakmayarak, sosyal izolasyona önem gösterilmesi ve evde kalınması tavsiyesinde bulundu.

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