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Bursa'da aile faciası: Annesini bıçaklayarak öldürüp, üvey kardeşini de ağır yaraladı

Bursa’da bir genç tartıştığı annesi ve üvey kardeşini bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken, kardeşi ise ağır yaralandı.

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Haber Merkezi İHA
Bursada aile faciası: Annesini bıçaklayarak öldürüp, üvey kardeşini de ağır yaraladı
Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bursa'daki olay, saat 06.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Görükle Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir süre önce annesi ile üvey babası boşanan Muhammed E. (25) annesi Azime Akman (48) ve üvey kardeşi M. A. (13) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Muhammed E. eline aldığı bıçakla annesinin boğazını keserek öldürürken, üvey kardeşini de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Muhammed E., eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Polislerin ikna etmesiyle teslim olan Muhammed E., olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, M. A. ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Azime Akman’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Muhammed E. sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, olay yerinde olmayan babanın da ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

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