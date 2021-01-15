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Bursa'da aile içi şiddet: Ben yaparım beni tanıyan tanır

Bursa'da aile içerisinde çıkan tartışmada ağabeyi Kader K.'yı bıçaklayan Halil K., yaşanan arbede sırasında kendisini de elinden yaralandı. İhbar üzerine gelen polise de direnen ve güçlükle etkisiz hale getirilen şüpheli basın mensuplarına ise, "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek.” diye seslendi.

Haber Merkezi DHA
Eli bıçaklı genç, hem kardeşini hem kendisini yaraladı.
Eli bıçaklı genç, hem kardeşini hem kendisini yaraladı.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Halil K, annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı eve gelerek henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Evden yükselen sesleri duyan, aynı apartmanda oturan Kader K. (37), alt katta oturan annesinin evine geldi. Kader K. alkollü bir şekilde eve gelen kardeşini annesinden ve kız kardeşinden uzaklaştırmak istedi.

İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada mutfaktan ekmek bıçağını alan Halil K. ağabeyini kolundan ve bacağından yaralarken, yaşanan arbede sırasında kendisini de elinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DHA
Bursa’da kardeşler arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

'BEN YAPARIM, BENİ TANIYAN TANIR'

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Kader K.’yı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Elinde bıçak ile teslim olmamak için uzun süre direnen Halil K. ise polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

DHA
Polis ekiplerine zorluk çıkartarak direnen bir şüpheli, ekipler tarafından ters kelepçelenerek gözaltına alındı.
  • Basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusu üzerine "Ben yaparım, beni tanıyan tanır. Sen çek” diyen Halil K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavileri tamamlanan Halil K. ve Kader K. ifadesi vermek üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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