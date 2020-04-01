Gündem Bursada akıl almaz koronavirüs tuzağı Mahalleliye korku saldı
BURSA KORONAVİRÜS

Bursa’da akıl almaz korona tuzağı!

Bursa’da akıl almaz koronavirüs tuzağı: Mahalleliye korku saldı

Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa’da 112’yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada koronavirüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan koronavirüs paniğini paylaştılar. İş yeri sahibi bu duruma isyan ederken, "Bu komployu kuranlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız. Asılsız ihbarlar ile hem 112’yi meşgul ediyorlar, hem de işletmemizi zor durumda bırakıyorlar. Burada koronavirüslü kimse yok. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış ihbar da yok" dediler.

Haber Merkezi İHA
Asılsız ihbarlar ile hem 112’yi meşgul ediyor, hem de işletmeleri zor durumda bırakıyor.
Asılsız ihbarlar ile hem 112’yi meşgul ediyor, hem de işletmeleri zor durumda bırakıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor.

Bursa’da akıl almaz koronavirüs tuzağı: Mahalleliye korku saldı
FOTOĞRAF 5
Title
Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını devam ederken, yurt genelinde de koronavirüse karşı tedbirler alınmaya devam ediyor. Sağlık ekipleri gece gündüz vatandaşların yardımına koşarken bazı kendini bilmezler de acil çağrı merkezini arayarak asılsız ihbar vermeye devam ediyor.
Title
Sağlık ekiplerini meşgul eden bu şahıslar birde sağlık ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, Koronavirüs salgını buraya da sıçradı diyerek insanlara korku saçıyor.
Title
Mahalleliye korku saldı Bursa’da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı. Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında Koronavirüs salgını var diyerek mahalleliye korku saldı.
Title
Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.
Title
Market sorumlusu Harun Altun, şu şekilde açıklamada bulundu: Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur.
Bursa’da akıl almaz koronavirüs tuzağı: Mahalleliye korku saldı
Sosyal medyadaki yalan paylaşımlar ve düzenlenen tezgahların Korona virüsten daha tehlikeli olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Bursa'da 112'yi defalarca arayan kişiler, bir market için "burada koronavirüslü hasta var" ihbarı yaptı. 112 ekipleri ihbarı kayda alıp olay yerine gelince marketin fotoğraflarını çekip, sosyal medyadan koronavirüs paniğini paylaştılar. İş yeri sahibi bu duruma isyan ederken, "Bu komployu kuranlar hakkında yasal hakkımızı kullanacağız. Asılsız ihbarlar ile hem 112'yi meşgul ediyorlar, hem de işletmemizi zor durumda bırakıyorlar. Burada koronavirüslü kimse yok. Ayrıca bizim tarafımızdan yapılmış ihbar da yok" dediler.

Sağlık ekiplerini meşgul eden bu şahıslar birde sağlık ekiplerinin fotoğraflarını paylaşarak, "Koronavirüs salgını buraya da sıçradı" diyerek insanlara korku saçıyor.

Mahalleliye korku saldı

Bursa’da da benzer bir durumun yaşandığı iş yerine asılsız ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri market içerisinde hasta aradı. Ambulansın market önünde çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan şüpheliler, market çalışanlarında "Koronavirüs salgını var" diyerek mahalleliye korku saldı.

Sosyal medya üzerinden insanlara korkuya neden olan fotoğraflar nedeniyle çok fazla olumsuzluk yaşadıklarını söyleyen market yetkilileri, "Rutin olarak temizlik ve dezenfektan işlemi yapıyoruz. Böyle bir şey söz konusu değildir" diyerek bu olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi olacaklarını söyledi.

Hakan Ural’dan ağlatan yardım: Yıkık dökük evde yaşamaktan kurtuldular
GÜNDEM
Hakan Ural’dan ağlatan yardım: Yıkık dökük evde yaşamaktan kurtuldular

Market sorumlusu Harun Altun, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Asılsız ihbarlar ile ambulansları Perşembe ve Cumartesi olmak üzere 2 kere ambulans çağırarak fotoğraf çektiler. Fotoğraf çekildikten sonra sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yapılmış. Asılsız bir şekilde kasiyerlerimizde Korona virüs vakası olduğunu, market müdürümüzün Korona virüsten vefat ettiğini paylaşmışlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Marketimizde herhangi bir sorun yoktur."

Pazar yerleri için yeni kararlar açıklandı: Tezgahlar arası en az 3 metre
GÜNDEM
Pazar yerleri için yeni kararlar açıklandı: Tezgahlar arası en az 3 metre

Abone Ol Google News
Yardım kutularında dikkat çeken not

Yardım kutularında dikkat çeken not

​Tıbbi malzemeler Türkiye'den İtalya ve İspanya'ya yola çıktı.
Kahramanları aradı

Kahramanları aradı

Bir yandan hayat kurtarırken bir yandan risk altındasınız...
Ücretsizdağıtımı başlıyor

Ücretsiz
dağıtımı başlıyor

Erdoğan duyurdu, 8 üretici harekete geçti.
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

SARS ve MERS'te olmuştu... Üç ay çok önemli.
Korona dehşeti

Korona dehşeti

Yardım çığlığı yükseldi: Savaşta değiliz, ölmelerine gerek yok
Kampanyaya <br>yardım yağdı

Kampanyaya
yardım yağdı

Vatandaş seferber oldu. Türkiye kenetlendi.
Olumsuzluk yok

Olumsuzluk yok

​Ağaoğlu, sözleşmeleri sezon sonu bitecek oyuncular hakkında konuştu.
Karantinadan kaçtı ağabeyi ihbar etti

Karantinadan kaçtı ağabeyi ihbar etti

​Bir kenti ayağa kaldıran koronavirüs şüphelisi yakalandı.
3 liraya inebilir

3 liraya inebilir

​LPG fiyatlarında büyük indirim beklentisi.
Bu dönemde <br>kullanmayın!

Bu dönemde
kullanmayın!

Uzmanlar uyardı: Kovid-19 bulaştırabilir.
180 milyon TL'yi aştı

180 milyon TL'yi aştı

​Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya ​destek yağdı.
Konuşan yanar

Konuşan yanar

ABD'de tehdit skandalı: Hastaneler sağlıkçıları susturuyor
Müjdeli haber <br>04.00'da geldi

Müjdeli haber
04.00'da geldi

Hemen valizleri hazırlayıp yola koyuldular
İki dakikada <br>sonuç veriyor

İki dakikada
sonuç veriyor

​Koronavirüs tespitinde yeni süreç
Bari burada <br>siyaset yapmayın

Bari burada
siyaset yapmayın

Siyasi rant devşirme telaşına düştüler.
Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Koronavirüsün yayılmadığı 7 ülke

Beşi Afrika'da ikisi dış dünyaya kapalı.
Ünlü restoran<br> zinciri iflas etti

Ünlü restoran
zinciri iflas etti

73 şubesinde yaklaşık 2 bin kişi çalışıyordu.
Konuşan yanar: ABD'de tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına
Dünya

Konuşan yanar: ABD'de tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarına "kovulma" tehdidi

ABD'deki bazı hastanelerin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlaşan çalışma şartlarını ve tıbbi ekipman eksikliğini dile getiren sağlık çalışanlarını işten çıkartmakla tehdit ettiği belirtildi. Hastane yönetimleri durumu "hasta mahremiyeti" ile açıklarken, çeşitli sağlık ve medya dernekleri ise tehdit ve işten çıkarma olaylarına sert tepki gösterdi. Salgının yoğun görüldüğü New York, Washington State ve Illinois eyaletinin Chicago kentinde işten çıkartmalar yaşandı. Bazı hastane yönetimleri ise çalışanlarına "izin almadan basın kuruluşlarına konuşmaları durumunda sözleşmelerine son verileceği" uyarısı yaptı.
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Savaşta değiliz, denizcilerin ölmesine gerek yok
Dünya

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Savaşta değiliz, denizcilerin ölmesine gerek yok

Pasifik'teki Guam adasında karantinaya alınan ABD'nin USS Theodore Roosevelt Uçak Gemisi Kaptanı Brett Crozier, ABD Donanmasına mektup yollayarak, gemideki tüm personelin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım talebinde bulundu. Kaptan Crozier "Savaş gemisinin kendine has sınırlamalarından dolayı bunu (karantina ve sosyal mesafe uygulamaları) yapamıyoruz. Hastalığın personel arasında yayılması hızlanarak devam ediyor. Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmesine gerek yok" açıklamasında bulundu.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: İşveren çalışandan koronavirüs testi isteyebilir mi?
Ekonomi

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: İşveren çalışandan koronavirüs testi isteyebilir mi?

Dünyayı saran koronavirüs (Kovid-19) salgını, iş hukukuyla ilgili yeni konuları gündeme getirdi. Hasta olan ya da koronavirüs semptomlarını gösteren işçilerin kesinlikle işe gitmemeleri ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak rapor almaları gerektiğine vurgu yapan hukukçular, işverenin bu nedenle işçiyi işten çıkaramayacağı, bunun İş Yasası'na aykırı bir işten çıkarma olacağına dikkat çekiyor. Salgın nedeniyle işverenin, işçisinden Kovid-19 testi isteyebileceğini belirten hukukçular, "İşveren bütün işçilerinden test yaptırma talebinde bulunabilir" yorumunu yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.