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Gündem Bursada Anne yetiş diyen kızından bir haftadır haber alamayan annenin acılı bekleyişi
BURSA

Bursa'da 'Anne yetiş' diyen kızından bir haftadır haber alamayan annenin acılı bekleyişi

Son dönemlerde yaşanan kayıp haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bursa'da bir haftadır kızından haber alamayan anne, telefonla son kez ulaştığı kızının "Anne yetiş" sesini duydu. Gözü yaşlı anne, hayatından endişe ettiği kızının bir an önce bulunmasını istiyor.

Haber Merkezi İHA
Gözü yaşlı anne kızının bulunmasını istiyor.
Gözü yaşlı anne kızının bulunmasını istiyor.

Yıldırım ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Eyüba Sultan Can, bir hafta önce ailesinin evinden haber vermeden kayboldu. Bir haftadır kızlarını arayan anne Aynur Can, kızıyla bir kez telefonla görüştü. Telefon, "Anne yetiş" sesinin ardından kesildi. Kızlarının hayatından endişe eden aile, kızlarının bulunmasını istiyor.

16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor
GÜNDEM
16 yaşındaki Mahmut'tan 21 gündür haber yok: Aile yardım bekliyor

Sırra kadem bastı

Hiç haber vermeden sırra kadem basan kızının hayatından endişe ettiğini söyleyen Aynur Can, "Kızım bir hafta önce hiç bir şey söylemeden ortadan kayboldu. Bize bir şey söylemedi. Telefonu hep kapalıydı. Bir kez görüştük. O görüşmemizde de anne yetiş dedi. Sonra telefon kapandı. Kızımın hayatından endişe ediyorum. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum" dedi.


Kızının fotoğraflarını öpüp gözyaşı döken çaresiz anne, "Ne olur kızımı bulun" diye yetkililere seslendi.

Sosyal medyadan tanışan iki gençten altı gündür haber yok: Aileleri perişan
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Yazıcık Mahallesi'nde oturan lise ikinci sınıf öğrencisi Rana Bahar, geçen pazar günü kitap almak için evden ayrıldı. Aynı mahallede oturan Mahmut Korkmaz da pazar günü arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek dışarı çıktı. Ancak her iki genç evlerine geri dönmedi. Yakınları mahallede ve gidebilecekleri adreslerde yaptıkları aramalarda sonuç alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu.
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Ailelerinin geri dönmesini bekledikleri çocukların sosyal medyadan tanışarak bir yıldır arkadaşlık yaptıklarını saptayan polis, Rana ve Mahmut'un birlikte kaçma ihtimalini göz önünde tutarak arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Günlerdir Rana'nın geri dönmesini bekleyen gözü yaşlı anne Gülnaz Bahar, pazar günü kitap almak için kendisinden izin isteyen kızının evden kaçacak hali olmadığını söyledi. Kızının evden çıkarken yanına kimliğini bile almadığını anlatan Gülnaz Bahar, Kızım arkadaşı ile birlikte kitap almak için izin istedi ben de gönderdim.
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Kızım eve gelmeyince birlikte gittiği arkadaşına sorduk. O da yanlarına bir kişinin gelip kızımı tehdit ettiğini söyledi. Rana arkadaşına 'sen git ben eve sonra geleceğim' demiş. Bu çocukla 1 yıldır görüşüyormuş. Keşke olaylar bu duruma gelmeden bize söyleseydi. İnsanlar hata yapabilir.
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Her ne olursa olsun kızımın gelmesini istiyorum. Kızım evden kaçacak birisi değil. Kaybolduğu günün sabahı normal şekilde kahvaltı yaptık. Bir an önce kızımın evine dönmesini istiyorum diye konuştu.
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Rana'nın babası Ahmet Bahar ise kızını çok özlediğini belirterek, Kızım ne olur geri dön. Annen, ben ve 3 kardeşin seni çok özledik dedi.
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Kendisinden günlerdir haber alınamayan Mahmut Korkmaz'ın annesi Sevda Kormaz, oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi. Pazar günü oğlunun arkadaşları ile dolaşmak için dışarı çıktığını belirten Sevda Korkmaz, Mahmut bana saat 16.00 gibi geleceğini söyledi. Ben de biraz gecikince kendisini aradım bana 15 dakika sonra eve geleceğini söyledi. O görüşmemizden sonra kendisinden bir daha haber alamadım.
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Her yeri aradık ulaşamadık ve polise haber verdik. Oğlum ölü mü sağ mı bilgim yok. Kız arkadaşıyla gidip gitmediğini bilmiyorum. İkisi gitmişse bile ne olursa olsun çıkıp gelsinler. Oğlumun sesini duysam bana yeter şeklinde konuştu.
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5 çocuk babası Mehmet Korkmaz da hurdacılık yaptığı iş yerinde beraber çalıştığı oğlunun ardından gözyaşı döktü. Ağlayan ve oğlunun geri dönmesini isteyen Mehmet Korkmaz, Oğlumla birlikte çalışıyoruz. Bugüne kadar eve geç kalmışlığı bile yoktu. Bir kız arkadaşı olduğunu bile bilmiyordum. Mahalledeki kızla birlikte gitmiş olsalar bile geri dönsün. Evimizde günlerdir ağlamaktan göz pınarlarımız kurudu. Oğlum geri dönsün başka bir şey istemiyoruz dedi.
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Sosyal medyadan tanışan iki gençten altı gündür haber yok: Aileleri perişan
Gaziantep'te bir yıl önce sosyal medya üzerinden tanışıp arkadaşlık eden 16 yaşındaki Rana Bahar ve 18 yaşındaki Mahmut Korkmaz, altı gün önce ortadan kayboldu. Bahar ve Korkmaz aileleri, polise kayıp başvurusu yaptıkları ve birlikte kaçtıkları tahmin edilen çocuklarına eve dönmeleri çağrısı yaptı.
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