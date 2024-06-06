Bursa'da aynı adrese yemek götüren 25 motokuryeye 'asılsız sipariş' şoku

Online ya da kapıda ödeme şeklinde olduğu için çoğunlukla teslimat öncesi para almadıklarını belirten Göçtürk, "Zaten maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zor şartlar altında hizmet vermeye çalışıyoruz. Bu durumu şaka olarak gören şahıs bizi ne kadar zarara soktuğunun farkında değil sanırım. Alın terimiz ve emeğimizle bu şekilde alay edilmesini hiç doğru bulmuyoruz. İnşallah bunu yapan hak ettiği cezayı alır" diye konuştu.