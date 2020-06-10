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Gündem Bursada bin polis ile şafak vakti uyuşturucu operasyonu
BURSA

Bursa'da bin polis ile şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Bursa'da bin polisin katılımıyla "şafak vakti" uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Bursa'da polisten uyuşturucu operasyonu.
Bursa'da polisten uyuşturucu operasyonu.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelindeki bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirledi.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Bunun üzerine merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde daha önceden belirlenen 20 adrese bin polisin katılımıyla şafak vakti düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri bazı evlerin kapılarını koçbaşıyla kırarak içeriye girdi.

AA
Bursa'da polisten uyuşturucu operasyonu.
  • Adreslerde özel eğitimli narkotik köpekleriyle de arama yapıldı.
  • Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ekiplerin adreslerdeki çalışmaları sürüyor.

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA

AA
Bursa'da polisten uyuşturucu operasyonu.
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