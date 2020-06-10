Bursa'da bin polis ile şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Ekonomi

Turistler şifa için gelecek: Avrupalılar hem tatil yapacak hem de tedavi olacak

Türkiye, sağlık turizmiyle dünyanın şifa merkezi olmayı hedefliyor. Bu kapsamda, büyük hastaneler yabancı hasta kabulüne başlayacak. Belli hastalıklar noktasında uzmanlaşmış illerin tanıtımı yapılacak. AK Parti MKYK toplantısında temasların sürdüğünü bildiren Bakan Fahrettin Koca da Rusya ve İngiltere’den turist gelmeye başlayacağını aktardı. Koca, Avrupalıların Türkiye’ye gelip hem tatillerini yaptığını hem de tedavilerini gerçekleştirdiğini söyledi.