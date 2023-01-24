Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor

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C.M.A. ile sohbet eden Özkan, çocuğu çok iyi gördüğünü belirtti.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette C.M.A. ile sohbet eden Özkan, çocuğu çok iyi gördüğünü belirtti.
Özkan, birinci sınıfa giden C.M.A'nın kitap okumayı ve satranç oynamayı çok sevdiğini kaydetti.
Ziyaretinde çocukla satranç oynadıklarını anlatan Özkan, şunları aktardı:
Evdeki diğer çocuklarla da sohbet eden Özkan, kendilerini üniversitede ağırlamak istediklerini belirtti.
Devlet korumasındaki çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ancak aile içindeki sevgiye ihtiyaçları olduğunu ifade eden Özkan, çocukların aile ortamında büyümesi için koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması gerektiğine dikkati çekti. Özkan, ailelere gönüllü olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Rektör Özkan'a ziyaretinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.
Bursa'da Nilüfer Belediyesi temiz görevlilerince teyzesinin evinde kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında baygın halde bulunan C.M.A'nın görüntüleri 24 Temmuz 2022'de basında yer almıştı. Annesi Y.A'nın (48) yaşadığı Antalya'ya getirilen çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınmıştı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi edilen çocuk, sevgi evine yerleştirilmişti.