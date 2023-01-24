Bursa'da çöp evde bulunan çocuk Antalya'da devletin şefkatli kollarında büyüyor

"Arkadaşlarıyla ilişkileri çok güzel. Kitap okuyor, çizgi film izliyor, arkadaşlarıyla futbol, satranç oynuyor. Çok güzel şekilde kendisini geliştiriyor. Derslerine çalışıyor. Onun hayata bağlanmasında emeği geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere, öğretmenlerine ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum."