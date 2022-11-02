Gündem Bursada devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı
BURSA

Bursa'da devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı

Bursa'daki tekstil fabrikasında çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hava kirliliği uyarısında bulunuldu.

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Haber Merkezi AA
Bursada devam eden fabrika yangınıyla ilgili hava kirliliği uyarısı
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Nilüfer Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tekstil farikasında başlayan yangının civara yayılmaması ve can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Hava kirliliği izleme istasyonumuzdan aldığımız verilere göre yangının bulunduğu ve yayıldığı çevrede, başta partikül maddeler olmak üzere hava kirleticileri miktarında artış görülmüştür." bilgisine yer verildi.

Partikül maddeye maruz kalmanın hem kısa hem de uzun dönemde solunum ve kalp damar hastalıkları, astım atakları, solunumla ilgili rahatsızlıklarda ve hastaneye başvurularda artışa neden olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partikül maddeye maruz kalmak kalp damar hastalıkları, solunum hastalıkları ve akciğer kanserinden ölümlerde artışa yol açar. Nilüfer Belediyesi olarak vatandaşlarımızın partikül madde maruziyetine karşı astım, solunum yolu hastalıkları, kalp ve akciğer hastalığı olanlar başta olmak üzere, çocuklar ve yaşlılar gibi risk grubunda olanların, kirliliğin yoğun olduğu bölgede açık havada bulunmaktan mümkün olduğunca kaçınmalarını tavsiye ederiz. Yangının söndürülmesi ve can kaybı yaşanmaması için emek veren herkese teşekkür ederiz."

Bursa’da korkutan yangın: Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı
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Alınan bilgiye göre, saat 23.00 sıralarında Ağaköy’de özel bir soğuk hava deposunda işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı.
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Yangın kısa sürede büyüdü ve fabrikayı da sardı.
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Yangına ilk müdahaleyi işçiler ve bölge sakinleri yaptı.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler de ihbar üzerine bölgeye sevk edildi.
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Fabrikadan gökyüzüne yükselen alevler ilçenin bir çok noktasından görüldü.
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Yaralanan 4 işçi ve bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
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Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram edildi. İtfaiye, 10 ekip ve arazi araçları ile yangını kontrol altına aldı.
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Depoda hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi.Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allaha çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allaha çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı diye konuştu.
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Bursa’da korkutan yangın: Fabrikadan yükselen alevler gökyüzünü aydınlattı
Bursa'nın Gürsu ilçesinde bir soğuk hava deposunda çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın depoda büyük hasara yol açtı.


Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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