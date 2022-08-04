Bursa'da doktora saldırmaya çalışan hasta yakını gözaltına alındı

Bir baba, bir evlat, bir eş, bir hekimin hayattan kopartıldığını belirten Koca, şunları kaydetti:<br><br>\"Canice katledildi. Şehidimiz, doktor Ekrem Karakaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine, yakınlarına, sağlık camiamıza başsağlığı diliyorum. Terörle verdiğimiz sınavı hep birlikte sağlıkta şiddet için de vereceğiz. Hiçbir hekim arkadaşım, hiçbir çalışan arkadaşım asla yalnız olduğunu hissetmemeli. Devlet iradesinin bütün gücüyle yanımızda olduğunu bilelim. Vatandaşlarımıza, halkımıza özellikle hekim arkadaşlarımıza, sağlık çalışanlarımıza daha çok saygı ve özellikle önemli bir tutum bekliyorum. Sağlık çalışanlarımıza, hekim arkadaşlarımıza kalkan her el toplumumuzun, halkımızın canına kast etmiş anlamına gelir. Milletimiz başı sağ olsun.\" diye konuştu.