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Gündem Bursada düşen uçağın çarptığı evin sahibi yaşananları anlattı İki metre daha gelse evin içine dalacakmış
BURSA

Bursa'da düşen uçağın çarptığı evin sahibi yaşananları anlattı: İki metre daha gelse evin içine dalacakmış

Bursa'da, Yunuseli Havaalanı yakınında tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği olayda evi hasar gören Hüseyin Sarı, ailesinin yaşadıklarını anlattı.

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Haber Merkezi AA
Bursada düşen uçağın çarptığı evin sahibi yaşananları anlattı: İki metre daha gelse evin içine dalacakmış
Bursa'da dün uçak düşmüş 2 pilot hayatını kaybetmişti.

Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay sırasında iş yerinde bulunduğunu, arkadaşının kendisini arayıp sokağa uçak düştüğünü söylediğini bildirdi.

Eşi Aslı Sarı'ya ulaşmaya çalıştığını ifade eden Sarı, "Telefon çaldı ama cevap vermedi. Daha sonra yanında arkadaşı olduğu aklıma geldi. Eşimin arkadaşını aradım. Ağlayarak 'Patlama oluyor ağabey burada. Arabalar patladı. Evler yanıyor' dedi. Bu sefer telaşlandım. İş yerimden izin alıp, 1-1,5 saat sonra evin bulunduğu yere geldim" dedi.

Bursa'da uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti
GÜNDEM
Bursa'da uçak düştü: İki pilot hayatını kaybetti

Sarı, olay yerine geldiğinde eşinin, ambulansın yanında olduğunu, çok korktuğunu dile getirerek, uçak evlerine çarptığında karısının yanında 4 yaşındaki çocuğunun da bulunduğunu söyledi.

Bursa'da eğitim uçağının evlerin arasına düşme anı görüntüleri paylaşıldı
OYNAT 00:49
Bursa'da eğitim uçağının evlerin arasına düşme anı görüntüleri paylaşıldı
Bursa'da Yunuseli Havaalanından kalktıktan hemen sonra kaza kırıma uğrayan tek motorlu uçağın düşme anına ilişkin görüntüler paylaşıldı.


Yaşananları eşinden duyduğunu aktaran Sarı, şöyle devam etti:

  • "Mutfakta arkadaşıyla oturdukları sırada bir ses geldiğini, birilerinin 'uçak' diye bağırdığını söyledi. Arkadaşı da camdan bakmış, uçağı görünce o birden çıkmış. Onun da bebeği vardı, karşı komşu o da. Eşim de telaşla alevleri görünce balkona yönelmiş, aşağı atlamak istemiş, ikinci kattan. Kucağında çocuk da olunca korkmuş. Daha sonra merdivene yönelip merdivenden çıkmaya çalışmış. Patlamanın ardından ortaya çıkan alevlerin içinden çocuğu kucağında koruyup kendini sokağa atmış. Komşular da eşimi alıp yatıştırmış. Daha sonra ambulansa almışlar. Dizlerinde ve kollarında merdivenden ve sokakta düşmesi sonucu oluşan yaralar var."

İki kişi hayatını kaybetmişti: Bursa'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
FOTOĞRAF 14
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Yenişehir Havaalanı’na inmek üzere saat 15.10 sıralarında Yunuseli Havaalanı’ndan kalkan tek motorlu eğitim uçağı, saat 15.20 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı.
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Öğretmen pilot Furkan Otkum ve öğrenci pilot Murat Avşar, düşme neticesinde olay yerinde hayatını kaybetti.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı.
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İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
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Bursa’da 2 kişinin öldüğü uçak kazasında kaza kırım ekibinin incelemesinin ardından enkaz sokaktan kaldırıldı
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Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
Title
Kazanın ardından Ankara’dan gelen kaza kırım ekibi enkazda inceleme yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.
İki kişi hayatını kaybetmişti: Bursa'da düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Bursa'da tek motorlu eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiği kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi inceleme yaptı. İncelemenin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırıldı.

Hüseyin Sarı, yetkililerin, evin çatısından kanat parçası çıkardığını, tavanda delik oluştuğunu, dış duvarda yanık izleri bulunduğunu belirtti.

Sarı, olayın ardından çocuğunun bir süre sessiz kaldığına değinerek, "Çocuğum çok konuşkandır. Ancak olaydan sonda yanına gittiğimde ağzını açmadı. Yemek yemedi. Yaklaşık 6 saat boyunca sessizce kaldı. Eşimle oğlum çok etkilendiler. Verilmiş sadakamız varmış herhalde çünkü iki metre daha gelse evin içine dalacakmış. İki can gitti. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Bu arada, uçağın enkazının kaldırılmasının ardından belediye ekiplerince temizlenen sokak ve çevresi, dronla görüntülendi.

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