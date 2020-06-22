Bursa'da evi hasara uğrayanlara 5 bin lira yardım yapılacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı’nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "İçişleri Bakanlığı AFAD olarak evvela evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar ilk ağızda bir yardımda bulunacağız" dedi.

"Borçlarını erteleyebilecekler"

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ise, 26 bin dekar alanın sel felaketinden etkilendiğini söyleyerek, şunları anlattı:

"Tarımsal faaliyetin devamı son derece önemli ama TARSİM'imiz de o kadar önemli, tarım sigortaları. Şu anda Bursa'da tarım sigortalılık oranı yüzde 18 yani olması gerekenin 5'te biri.

OYNAT 02:37 İçişleri Bakanı Soylu: Selde eşyaları zarar gören vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Yenişehir Havalimanı'nda Kestel ilçesinde yaşanan selle ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu, 'Evi hasara uğrayan ve eşyalarını kaybeden vatandaşlarımıza 5 bin liraya kadar yardımda bulunacağız” dedi. BiP'te paylaş

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Bu köylerin birçoğu da orman köyleri. Bu sebeple ORKÖY kapsamında bu köylerimize 2 milyon lira biz de hibe desteği vermeyi öngördük. En azından tarımsal faaliyetin sürdürebilmesi ve yaşanan acılara bir miktar da olsa telafi olabilmesi kapsamında böyle bir şey yapalım dedik.

Bundan dolayı hasar görmüş arkadaşlarımız ellerindeki hasar tespit raporlarıyla Tarım Kredi'ye borçlarını, Ziraat Bankasına borçlarını erteleyebilecekler. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok."

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