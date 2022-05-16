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BURSA

Bursa'da fabrikada çıkarak yayılan yangına müdahale ediliyor

Bursa'nın Kestel ilçesinde fabrikada çıkan ve bir başka tesise de sıçrayan yangına müdahale ediliyor. Vali Yakup Canbolat, "Köpük yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, yan taraftaki diğer tesise de sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan yok, dumanda etkilenen bazı işçiler hastaneye sevk edildi" dedi.

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Haber Merkezi AA
Bursada fabrikada çıkarak yayılan yangına müdahale ediliyor
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiyenin yanı sıra polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AA

Tesisin yangındaki başka bir fabrikaya da sıçradığı öğrenilen yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildiğini söyledi.

AA

Yangına müdahalenin sürdüğünü anlatan Canbolat, "Köpük yalıtım malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın, yan taraftaki diğer tesise de sıçradı. Yangında ölen ya da yaralanan yok, dumanda etkilenen bazı işçiler hastaneye sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

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