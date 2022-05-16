Bursa'da fabrikada çıkarak yayılan yangına müdahale ediliyor

Bakan Soylu polise taşla saldıran HDP'li Alican Önlü'nün görüntülerine ses çıkarmayan Kılıçdaroğlu'na seslendi: Bu işler trollükle olmaz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li vekil Alican Önlü'nün polise taşla saldırdığı görüntüleri paylaşarak 'Alican Önlü'nün kirli provakasyonu, Kılıçdaroğlu'nun hamiliğindedir.' demişti. Tepki çeken görüntülere Kılıçdaroğlu ve partisinden bir yorum gelmedi.



Sosyal medya hesabından yeniden Kılıçdaroğlu'na seslenen Bakan Soylu, 'Sayın Kılıçdaroğlu; Terörist Mv. Alican Önlü'nün, terörist cenazesine katılmasını önlemek isteyen Polise saldırısına siz ve arkadaşlarınız ses çıkarmadınız. Kahraman Türk Polis Teşkilatı da biz de bu teröriste vereceğiniz cevabı bekliyoruz. Trollükle bu işler olmaz Kılıçdaroğlu.' dedi.