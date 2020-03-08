Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Önceki gün Bursa Şehir Hastanesine giden 68 yaşındaki E.O, yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O evine gönderildi.

E.o hastane hastane dolaşıp koronavirüs olduğunu söyledi.

DÜNYA Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi: Hastalığı yenenlerin sayısı 50 bini aştı

Yalan beyan polise bildirildi

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden E.O, hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.

DÜNYA İtalya'nın ünlü şehirlerinin de dahil olduğu 14 kent karantina altına alındı

GÜNDEM Emniyet uyardı: Koronavirüs provakatörlerine geçit yok

Psikolojik rahatsızlıkları varmış