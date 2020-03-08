Gündem Bursada hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı
BURSA

Bursa'da hasta olmadığı halde koronavirüslüyüm diyen şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da, hasta olmadığı halde İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu iddia ederek hastaneleri dolaşan şüpheli, kişilerin huzur ve sükununu bozmak ve halkı galeyana getirmekten gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
E.G'nin görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.
E.G'nin görüntüleri saniye saniye kameralara yansıdı.

Önceki gün Bursa Şehir Hastanesine giden 68 yaşındaki E.O, yetkililere İtalya'dan geldiğini ve koronavirüslü olduğunu söyledi. Bunun üzerine hemen hastanenin izolasyon bölümüne alınan E.O'nun vücudunda herhangi bir virüse rastlanmadı. E.O evine gönderildi.

E.o hastane hastane dolaşıp koronavirüs olduğunu söyledi.

Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi: Hastalığı yenenlerin sayısı 50 bini aştı
DÜNYA
Çin’de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 3 bin 99'a yükseldi: Hastalığı yenenlerin sayısı 50 bini aştı

Yalan beyan polise bildirildi

Dün de Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden E.O, hastane yetkililerine aynı şeyleri söyleyerek yardım istedi. Yine testlerden geçen ve hasta olmadığı belirlenen E.O'nun Bursa Şehir Hastanesi'nde de yalan beyan verdiği anlaşılınca polise bildirildi.

İtalya'nın ünlü şehirlerinin de dahil olduğu 14 kent karantina altına alındı
DÜNYA
İtalya'nın ünlü şehirlerinin de dahil olduğu 14 kent karantina altına alındı

Emniyet uyardı: Koronavirüs provakatörlerine geçit yok
GÜNDEM
Emniyet uyardı: Koronavirüs provakatörlerine geçit yok

Psikolojik rahatsızlıkları varmış

  • Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.O'yu kişilerin huzur ve sükununu bozma ve halkı galeyana getirmekten Mudanya'daki evinde gözaltına aldı. Öte yandan şüphelinin İtalya'ya hiç gitmediği, psikolojik rahatsızlığının olduğu iddiaları da araştırılıyor.
Bir günde 133 ölüm!

Bir günde 133 ölüm!

Avrupa'nın ortasında koronavirüsü kabusu yaşanıyor.
Onu da yapacağız!

Onu da yapacağız!

Erdoğan, CHP'ye bir kez daha meydan okudu.
PKKya ikna darbesi

PKK'ya
'ikna' darbesi

Bu yöntemle iki ayda 55 terörist...
Dev proje açıldı

Dev proje açıldı

Kaynaklar israf edilmeyince böyle güzel yatırımlar ortaya çıkıyor.
Puanlar paylaşıldı

Puanlar paylaşıldı

Sivas'taki kritik maçta kazanan çıkmadı.
Yunan zulmü tam gaz

Yunan zulmü tam gaz

​Sert müdahalelerin bilançosu: 3 ölü, 1000 yaralı

Sen de kapılarını aç

Sen de kapılarını aç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan'a çağrı.
MHK'nın modu değişti

MHK'nın modu değişti

Diğer kulüplere sessiz kalan Zekeriya Alp, Trabzonspor'u dava edecek.
Ankara'yı<br> merkez üs yapacağız

Ankara'yı
merkez üs yapacağız

​Bakan Varank müjdeyi açıkladı.
Annelerin zaferi büyüyor

Annelerin zaferi büyüyor

HDP önünde evlat nöbeti tutan iki aile daha çocuğuna kavuştu.
Komutan<br>Ünal Karaman

Komutan
Ünal Karaman

​Maça kamuflaj ve komando beresiyle çıktılar.
Kritik gün yarın

Kritik gün yarın

​İran'dan getirilenler 13 gündür karantinada.
49 kişi daha öldü

49 kişi daha öldü

Salgın nedeniyle tüm Avrupa'ya uçuşlar iptal edildi.
Sağanak etkili olacak

Sağanak etkili olacak

​Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3 bölge için uyardı.
Devriyeler sıklaştırıldı

Devriyeler sıklaştırıldı

​Özel harekatçılar Meriç'te beklemeye devam ediyor.
Fabrika gibi lise

Fabrika gibi lise

​Yurdun dört bir yanına temizlik maddeleri satıyorlar.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.