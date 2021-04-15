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Bursa’da hırsız sanılan esnaf ile elemanına sokak ortasında dayak

Bursa’da bir esnaf ve elemanı, sokakta kimliği belirsiz kişiler tarafından hırsız zannedilerek feci şekilde darp edildi.

Haber Merkezi İHA
Bursa’da hırsız sanılan esnaf ile elemanına sokak ortasında dayak
F.H. ile A.F. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay, Bursa Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, konfeksiyon atölyesi bulunan F.H. (36) ve çalışanı A.F. (31), iş çıkışı sokakta yürüdükleri esnada kimliği meçhul 3 kişi tarafından durduruldu.

İddiaya göre "Siz hırsız mısınız, burada neden geziyorsunuz?" diyen 3 kişi, F.H. ile A.F’yı darp etmeye başladı.

Yaklaşık 10 dakika boyunca F.H. ile A.F’yi feci şekilde darp eden şüpheliler, kaçarak kayıplara karıştı. Vatandaşların ihbarı üzerin olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri acılar içerisinde yerde kıvranan F.H. ile A.F.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

"BURADA 8 YILDIR ESNAFIM"

Yerde acı içinde yatan F.H, ’’Benim çoluk çocuğum var. 8 yıldır burada esnafım. Hırsızsınız diye bize saldırdılar’’ diye konuştu.


  • Polis ekipleri, şüphelileri tespit etmek için soruşturma başlattı.

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