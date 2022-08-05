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BURSA

Bursa’da inanılması güç olay: Şifayı doktorda değil tornacıda buldu

Bursa’nın İznik ilçesinde gözüne cisim kaçan bir genç, hastanede bulamadığı çareyi tornacıda buldu. Üç gün hastane hastane dolaşan gencin gözündeki cismi sanayideki bir tornacı çıkardı.

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Haber Merkezi İHA
Bursa’da inanılması güç olay: Şifayı doktorda değil tornacıda buldu
arşiv

İznik’te sahil yolunda kafe işleten Hüseyin Şener, gözüne bir cisim girmesi sonucu tam 3 gün hastaneleri dolaştı. Hastanelerde gereken tedavinin yapılmasına rağmen herhangi cisme rastlanmadı. Gözündeki ağrı devam eden genç adam, durumu yakın arkadaşına anlattı. Yakın arkadaşı Hüseyin Şener’i Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan sanayi sitesine götürdü. Doktor koltuğu yerine kendisini tornacıda bulan Şener, olanların bir şaka olduğunu zannetti. Kısa süre içinde tornacı ilk önce genç adamın gözüne sıvı damlatarak, büyüteç ile gözün içine giren ufak dikeni çıkardı.

arşiv
arşiv

Kendisi de şok oldu

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hüseyin Şener, “Üç gün hastane hastane gezdim, gözümde bir şey olmadığını söylediler. Tabii uykusuz kaldım. Bir arkadaşıma durumu anlattım ve beni Bursa Yenişehir ilçesinde bir tornacıya götürdü. Burada gözüme bir sıvı damlatıp, cismi çıkardılar. Halen şoktayım. Sağlığıma kavuştum. Tornacı arkadaşa teşekkür ederim” dedi.

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