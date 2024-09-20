Bursa'da kadın müdür yardımcısının kapısını kırmıştı: MEB okul müdürünü açığa aldı

Olay, Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki Mahmut Celalettin Ökten İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. 2023 yılında okula müdür yardımcısı olarak atanan D.K. ile okul müdürü E.K.K. arasında tartışma yaşandı. D.K., E.K.K.'nin kendisine 'Benim haberim olmadan bu okula nasıl atanırsın, bana sormadan okula başlayamazsın. Ben kendi istediğim kişiyle çalışırım' dediğini ve kendisine karanlık bir oda verip, mobbing uyguladığını söyleyerek, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu. Şikayetin ardından kadın müdür yardımcısının odası değiştirildi. Ancak iddiaya göre, okul müdürü E.K.K., odanın içinde bulunan tuvaleti herkesin kullanacağını söyledi. Bunun üzerine D.K., odasının kapısını kilitledi. Okul müdürü E.K.K. ise odanın kapısını önce çekiçle ardından da tekmeyle kırdırıp açtırdı.