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BURSA

Bursa'da kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu

Bursa’da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi Uludağ'dan gelen kaynak suyuna akın eden vatandaşlar kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Oruca rağmen güneşin altında su alabilmek için bekleyen vatandaşlar, kaliteli memba suyu için beklemenin değdiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
Bursada kısıtlama öncesi kilometrelerce kaynak suyu kuyruğu
Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Yıldırım ilçesinde 700 yıllık tarihi Osmanlı köyü Hamamlıkızık’taki su fabrikasından bidon bidon kaynak suyu doldurmak isteyenler saatlerce beklemek zorunda kaldı.

İHA

Su fabrikasının bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden 5 litresine 1 lira, 10 litresine 1,5 lira, 19 litresine ise 2,5 lira ödeyerek su doldurmak isteyenler Değirmenönü, Cumalıkızık ve Hamamlıkızık mahalleleri boyunca uzun araç kuyruğu oluşturdu.

İHA

Kaynağını Uludağ’ın eteklerinden alan içme suyundan doldurmak isteyenler, saatlerce sıranın gelmesini bekledi.

Sabah saatlerinde başlayan su kuyruğu, 3 günlük kısıtlamanın da saat 19.00’da başlaması sebebiyle 5 kilometreyi buldu. Ramazan ayının gelmesi ve 3 gün sokağa çıkma yasağı öncesi su ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Su kuyruğunda bekleyen vatandaşlar ise, "Ramazan ayındayız. Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi su doldurmaya geldik. Su fiyatı burada çok uygun. Yaklaşık 1,5 saattir kuyrukta bekliyoruz. Buradan akan suda kireç yok ve kalitesi çok iyi. Bunun için geliyoruz. Kısıtlama gelmeden de sularımızı dolduralım istedik. Yaklaşık 2 veya 3 ayda bir gelip su dolduruyoruz" dedi.

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