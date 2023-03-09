Bursa'da korkutan deprem: İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi

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Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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