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Bursa'da korkutan deprem: İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre saat 08.28'de Bursa'da 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi.

08:47 . 9/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Marmara Denizi'nde saat 08.28'de 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.




#Bursa
#Deprem
#Marmara Denizi
2 saat önce
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Bursa'da korkutan deprem: İstanbul ve diğer çevre illerden de hissedildi
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