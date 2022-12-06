Gündem Bursada korkutan yangın Sıfır araçlar kül oldu
BURSA

Bursa’da korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu

Bursa’da bir araç bayisinin otoparkında bulunan 1’i cip 2 araç yanarak kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Bursa’da korkutan yangın: Sıfır araçlar kül oldu
Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 otomobile daha sıçradı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir araç markasına ait bayinin boya koruma alanında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede otoparkta bulanan 1’i cip ve 3 otomobile daha sıçradı. Alevleri görenler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına yaklaşık bir saat müdahale ederek kontrol altına alırken sıfır araçlar küle döndü.

Bayi otoparkında bulunan 2 sıfır araç kül olurken 2 otomobilde de ufak çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Trafik sigortasında sahte poliçeye dikkat
EKONOMİ
Trafik sigortasında sahte poliçeye dikkat

Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası
GÜNDEM
Otobüs ikiye bölündü: Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası
Türkiyedesatışı sona erdi

Türkiye'de
satışı sona erdi

Alman otomotiv devinden sürpriz karar.
Kırıkkaledezincirleme kaza

Kırıkkale'de
zincirleme kaza

Bir kişi yaşamını yitirdi dört kişi yaralandı.
Acımasız olacağız

'Acımasız olacağız'

​Bakan Soylu: 55 suç örgütüne yönelik 502 kişi için "silindir" operasyonu başlatıldı.

​Boğaziçi'nde karı-koca aynı tezle master yapmış.

​Bursa'da araç bayisinde korkutan yangın.
Çin'in gizli karakolları

Çin'in gizli karakolları

Beşi Kanada'da çıktı: Ülkeye dönüş için zorluyorlar.
18 yıl sonra<br>ikinci kez yıkıldı

18 yıl sonra
ikinci kez yıkıldı

'Bu acıya nasıl dayanırım' diyerek gözyaşı döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.

​TBMM'de sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

​Halkın iradesini yok saydı.

​Alibeyköy'deki tramvay kazasında 'sinyalizasyon bozuk' iddiası.

​Devlet Bahçeli 6'lı masanın adayını seçti.

​PKK'nın Ayn İsa sorumlusu etkisiz.

​ÜFE'de 21,6 puanlık gerileme.

​Mehmet Duman 1 yaşında bir çocuk babasıydı.

​AB'nin Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat uygulaması başladı.

​Musk Twitter'ın Biden sansürünü deşifre etmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.