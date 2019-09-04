Gündem Bursada yıkılan tuvalet yüzünden ortalık karıştı
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Bursa'da minibüsçüler tuvalet için ayaklandı: Kepçe kazmayı vurdu olaylar çıktı

Bursa'da yıkılan tuvalet yüzünden ortalık karıştı     

Bursa'da yıkılan minibüs durağında tuvalet yüzünden şoför ve zabıtalar arasında kavga çıktı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri olaylara müdahale etti.

Haber Merkezi IHA
Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı.
Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı.

Bursa'daki olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önceden yıkımı kesinleşen ve boşaltılması için süresi dolan minibüs durağına sabah saatlerinde giden belediye ve zabıta ekipleri duraktaki esnafla kısa süreli tartışmanın ardından, durağın yıkılmasına, ancak minibüs durağının yanındaki tuvaletin yıkılmaması üzerinde anlaştı. Anlaşmanın ardından minibüs durağındaki eşyalar belediye ekiplerince boşaltılmaya başlandı. Eşyaların boşaltılmasının ardından dozerlerle yıkım başlatıldı. Durağın yıkımı sırasında minibüsçüler durağın yıkılmasını sessizce izledi. Yıkımın sonuna kadar hiç bir gerginlik yaşanmazken, kepçe ani bir hareketle minibüs durağının yanında bulunan tuvaleti yıktı.

  • Tuvaletin yıkılmasının ardından, "Tuvaletin yıkılmayacağına söz vermiştiniz, neden yıktınız?" diyen minibüsçüler yıkım ekibine tepki gösterdi. Ekipler ve şoförler arasında yıkılan tuvalet yüzünden kavga çıktı. "İhtiyacımızı nerede gidereceğiz" diyen şoförler zabıta ve kepçeye saldırdı.
  • Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı.
  • Olaylarda şans eseri kimse yara almadı.

"26 minibüs şoförünün şu anda tuvalete gidecek bir yeri yok"

Yıkım hakkında açıklama yapan Çirişhane Minibüs Durağı Başkanı Cahit Kaya, "Bize iyi bir yer vereceklerini, bizim mağdur edilmeyeceğimiz söylendi. Ama şu anda gördüğünüz gibi durağımızı yıktılar. 26 minibüs şoförünün şu anda tuvalete gidecek bir yeri bile yok. Yetkililerden yardım bekliyor, gerekenin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman,"Burada 26 tane yıllardır minibüs şoförü var. Şimdi bu insanları sokağa attılar, tuvaletleri yok. Karşıda 400-450 bin liralık siteler var, bu insanlar oraya dönüp de mi tuvaletlerini yapsınlar" dedi.

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