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BURSA

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

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Haber Merkezi AA
Bursada olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşen polis hayatını kaybetti
Bursa

Bursa'da olaya müdahale etmek için tırmandığı balkondan düşerek ağır yaralanan polis memuru, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için 5 gün önce hakkında uzaklaştırma kararı verilen Gökhan N, eşinin yaşadığı merkez Osmangazi ilçesi Emek Adnan Menderes Mahallesi Huzur Sokak'taki eve gitti.

Gökhan N'nin uzaklaştırma kararını ihlal etmesi üzerine vatandaşlar tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Eve gelen polislerden Sami Altıntaş (47), Gökhan N'nin kapıyı açmaması üzerine apartmanın ikinci katındaki balkondan, şüphelinin bulunduğu üçüncü kata tırmanmak istedi.

Altıntaş, tırmanırken tutunduğu üçüncü kattaki balkon demirlerinin kopması nedeniyle asfalt zemine düştü.

Ağır yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Altıntaş, hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan, polis ekipleri Gökhan N. ve beraberindeki 2 kişiyi gözaltına aldı.

Eğirdir Gölü’nde kadın cesedi bulundu: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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Eğirdir'de balıkçılık yapan Güven Taşan, saat 14.00 sıralarında, balık ağlarını topladığı sırada Eğirdir Gölü limanı açıklarında su yüzeyinde kadın cesedi olduğunu fark edip, durumu polise haber verdi. İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Tekneyle bölgeye giden ekipler, yaptıkları incelemede 20'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kadının cansız bedenini sudan çıkardı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cansız beden, balıkçıların da yardımıyla Eğirdir Limanı'na getirildi.
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Ambulansla morga götürülen cansız beden, otopsi ve kimlik tespiti için Isparta'ya gönderildi. Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.
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Balıkçı Güven Taşan, olayı anlatarak, \"Eğirdir Gölü'nde balıkçılık yapıyorum. Limana dönerken limanın hemen 200 metre üstünde yüz üstü bir cisim gördüm, tam ceset olduğunu fark etmedim. Yanına yanaştığımda bir kadın olduğunu fark ettim. O sırada 155'i aradım. Başında bekledim polisler gelene kadar\" dedi.
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Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu
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Eğirdir Gölü’nde kadın cesedi bulundu: Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
Isparta Eğirdir Gölü'nde, 20'li yaşlarda kadın cesedi bulundu. Tekneyle kıyıya getirilen cansız bedenin otopsisi ve kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardı
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Yangın, saat 22.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Vatan Mahallesi’nde meydana geldi.
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1. Olcay Sokak’ta 2 katlı binada ailesiyle birlikte yaşayan Rıdvan Ö. ile ailesi arasında bir süre önce henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
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Akşam saatlerinde ailesinin akraba ziyareti için evlerinden ayrılması üzerine Rıdvan Ö., 2 katlı binayı ateşe verdi.
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Binadan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
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İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını çevredeki binalara sıçramadan kontrol atlına almak için yoğun çaba sarf etti.
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Bu sırada olay yerinden kaçmaya çalışan Rıdvan Ö.’yü etkisiz hale getiren mahalleli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.
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Bazı vatandaşlar Rıdvan Ö.’ye tepki göstererek saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri Rıdvan Ö.’yü mahallelinin elinden kurtararak gözaltına aldı.
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Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen aile ve akrabalar evlerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi.
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Gözaltına alınan Rıdvan Ö. polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ailesiyle tartışıp iki katlı binayı ateşe verdi: Polis mahallelinin elinden zor kurtardı
Bursa'da, ailesiyle tartışan Rıdvan Ö., ailesi ile birlikte yaşadığı 2 katlı binayı ateşe verdi. Evin yandığını gören aile sinir krizi geçirirken, mahallelinin tepki gösterdiği Rıdvan Ö., polis ekiplerince gözaltına alındı.


Kuvvetli yağış geliyor

Kuvvetli yağış geliyor

​Meteoroloji il il uyardı
Kitapları bize emanet

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​Evlerine sığmayan kütüphaneler kurdular.
Bartında maden ocağında patlama

​Olay yerine AFAD, itfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

​Bartın'da arkadaşlarını kurtarmaya çalışan işçi yaşadıklarını anlattı.

​Trakya bölgesi en uygun adres olarak görülüyor.

​Hindu liderin oğlu Çavdari yakınları tarafından dışlandı.

Enerji Bakanlığımızla Rusya tarafı ortak çalışma yapacak.

Maden ocağı patlamasında yaralanan altı işçi İstanbul'a getirildi.

​Diyarbakır Cezaevi kapatılıyor.

​Göçük altında kalan maden işçilerinin yakınları iyi haber bekliyor.

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