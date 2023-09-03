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Bursa'da orman yangını: 17 saatin sonunda kontrol altına alındı

Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Göynüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında başlayan orman yangını 17 saatin ardından kontrol altına alındı. Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla söndürülen yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

08:05 . 3/09/2023 Pazar
AA
Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Bursa’da ormanlık alanda çıkan yangını 17 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Bursa’da saat 16.00 sıralarında Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıkan yangına, çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale etti.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı sıra, arama kurtarma ekipleri ve Göynüklü Mahallesi sakinleri de bölgede canla başla alevleri söndürmek için mücadele etti.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopter ile havadan, 132 araç ve 420 personelle karadan müdahale devam etti.

17 saatin sonunda kontrol altına alındı

Çok sayıda arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçilerinin çalışmalarıyla yangın, 17 saatin sonunda kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, yangının tamamen kontrol altına alındığını belirtti. Demirtaş, yangından 25 hektar alanın etkilendiğini de kaydetti.



#orman yangını
#bursa
#müdahale
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