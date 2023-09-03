Bursa'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale devam ediyor

Bursa, Mudanya’nın Göynüklü ile Altıntaş mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle hızla ilerliyor. Ekipler alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bölgeye havadan da helikopter destek verdi. İşte detaylar.