Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Bursada otomobilde uyuyan kişinin parasını çalmıştı Kameralardan kaçamadı
3. SAYFA

Bursa'da otomobilde uyuyan kişinin parasını çalmıştı: Kameralardan kaçamadı

Bursa'da alkol aldıktan sonra otomobilinde uyuyan Eyüp B.'nin (27), içinde 12 bin 500 lira, 70 çek ve üzerinde şifrelerinin yazdığı banka kartlarının bulunduğu çantayı çalan Habil Kaan Serin (30), yakalandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, banka kartlarıyla ATM’den de 10 bin lira çektiği tespit edilen Serin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Merkezi DHA
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 15 gün önce merkez Osmangazi İlçesi, Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları ile birlikte alkol alan Eyüp B., daha sonra gruptan ayrılarak otomobiline geçti ve burada uyuyakaldı. Bir süre sonra otomobille bir kişi geldi. Aracından inen bu kişi, Eyüp B.'nin otomobilinin kapısını açıp, içinde 12 bin 500 lira ve 70 çek ile üzerinde şifrelerinin yazdığı 10 banka kartının bulunduğu evrak çantasını aldı. Hırsızlık anı ise bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İş yerinde hırsızlık güvenlik kamerasında
OYNAT 02:34
İş yerinde hırsızlık güvenlik kamerasında
Kayseri'de, 4 ayrı mahallede 8 iş yerinden yazar kasa ile bağış kutularını kırarak hırsızlık yapan zanlı, oluşturulan özel ekiple yakalanırken hırsızlık anı güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

  • Olayın ardından şüpheli, merkez Nilüfer ilçesi Küçük Sanayi Sitesi'ne giderek buradaki ATM'lerden banka kartlarıyla 10 bin lira çekti.

Hırsız güvenlik kamerasını taşa tuttu!
OYNAT 00:43
Hırsız güvenlik kamerasını taşa tuttu!
Kayseri'de halk otobüsü kart dolum gişesini kırarak, bin 260 liralı çaldıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı. Tutuklanan zanlılardan biri, güvenlik kamerasını taşla kırmaya çalıştı. İşte o anlar...

Güvenli kameraları incelendi

Bir süre sonra uyanan Eyüp B., çantasının çalındığını fark edip, polise haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hesap hareketlerinden banka kartları ile para çekilen ATM'leri tespit etti. Olayın yaşandığı ve ATM'lerin bulunduğu bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Habil Kaan Serin olduğunu tespit etti.

Şüphelinin adresini belirleyen ekipler, 2 gün önce düzenlenen operasyonla Serin'i gözaltına aldı. Demirtaş Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen Habil Kaan Serin, dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

  • Habil Kaan Serin'in ATM'den çektiği paranın bir kısmını harcadığı tespit edilirken, kalan miktar ile çekler ve banka kartları ise Eyüp B.'ye teslim edildi.

Hırsızlık güvenlik kamerasında
OYNAT 02:22
Hırsızlık güvenlik kamerasında
Konya'da bir saatçiye gelen iki kişi, işyeri çalışanlarının diğer müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek vitrinde bulunan ve toplam değeri 15 bin lira olan 2 saati alıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis 15 bin lira değerinde olan iki saati çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Abone Ol Google News
Sokağa çıkma yasağı sinyali

Sokağa çıkma yasağı sinyali
Yenilgi Ermenistanı agresifleştirdi

Yenilgi Ermenistan'ı agresifleştirdi

​Dünya Ermeni katliamlarını yumuşatıyor...
Kadıköylülerin başı kahverengi kokarca böceği ile dertte: Çok kötü bir kokusu var öldürünce feci bir koku yayıyor

MSB paylaştı

MSB paylaştı

Minyatür bomba hedefi tam isabetle vurdu.

​Rus şirket bölgeye silah ve paralı asker yığıyor.

Yeni gelir kapısı oldu

Yeni gelir kapısı oldu

'Süper besin' olarak biliniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.