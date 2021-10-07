Gündem Karayoluna inen boz ayıya otomobil çarptı
BURSA

Karayoluna inen boz ayıya otomobil çarptı

Bursa’nın Kestel ilçesinde karayoluna inen boz ayıya otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ayı, öldü. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
Bursada otomobilin çarptığı ayı öldü
Bursa’nın Kestel ilçesinde karayoluna inen boz ayı, otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında Bursa-Bilecik karayolu Kestel ilçesi Seymen Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa’dan Yenişehir istikametine giden sürücü Özge G. idaresindeki 06 FL 4740 plakalı otomobil, ormanlık alandan yola inerek yolun karşısına geçmek isteyen boz ayıya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ayı, öldü. Kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı yolda güvenlik önlemi alırken, trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Ölen ayı, karayolları ekiplerince kaldırılarak boş araziye gömüldü. Ayının ve otomobilin yoldan kaldırılmasını ardından ulaşım normale döndü.

Çocuklarını vermemek için evi yaktı, adliyeye sevk edildi
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Olay, Alanya ilçesine bağlı Hacet Mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, hakkında devlet koruması olan bir çocuğu polis nezaretinde almaya gelen Sosyal Hizmetler ekipleri, annenin direnişi ile karşılaştı. 4 çocuğunun da alınacağını sanan anne (N.T.), çocukları bıçakla rehin aldı. Polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen ve kapıyı açmamakta ısrar eden anne, evi ateşe verdi.
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4 çocuğu polis ekipleri ve Sosyal Hizmetler görevlileri evden çıkardı. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.
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Öte yandan, çıkan yangında kafesin içerisinde bulunan iki muhabbet kuşu yanarak telef oldu.
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Anne adliyeye çıkartıldı <br><br><br>Sosyal hizmet ve polis ekipleri tarafından devlet korumasına alınan kız çocuğunu almak isteyen ekiplere zorluk çıkartarak çocuğu vermeyip, olay üzerine de 4 çocuğu evdeyken evi ateşe veren anne adliyeye çıkartıldı.<br>
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“Eşimin psikolojisi bozuk” <br><br><br>Eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu ve bilinçli hareket etmediğini söyleyen baba Hasan Ali Tur ise kendisinin sabıkası bulunduğunu ama alın teriyle çalıştığını belirterek, Ben çalışırken eşim beni aradı. Okuldan hocanın aradığını söyledi. ’Okula gelmen gerekiyor, çocukları götürüyorlar’ dedi. Kim götürüyor diye sorduğumda ’sosyal hizmetler, polisler var’ dedi. 4 tane çocuğum var benim. 2. Sınıfa giden ablalarını götürmeye gelmişler. Eşim çocukların ikisini okuldan alıp eve geliyor...
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Ben eşime kapıyı kilitleyip kimseye açmaması gerektiğini söyledim. Polisler, çocuğumun neden götürüldüğü hakkında bana bir bilgi vermedi. Kızım daha önce de kaldı. ’Tekrar gitmek istiyor musun?’ Diye sordum. ’Hayır baba’ dedi. Ben cezaevindeydim. Eşim düşük yaptı o sırada. Psikolojisi bozuk. Polislere ’bu çocuğu götürseniz boğazımı keserim’ dedim. Ben çocuklarımı seviyorum. Eşimin psikolojisi bozuk ne yaptığını bilmiyor. Çocuklara şiddet önceden uygulanmıştı. Şimdi uygulanmıyor” diye konuştu
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Çocuklarını vermemek için evi yaktı, adliyeye sevk edildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal hizmetler ekiplerine çocuğunu vermek istemeyip evi yakan anne, adliyeye çıkarıldı. Konuyla ilgili konuşan baba Hasan Ali Tur ise eşinin psikolojik sorunlarını olduğunu söyledi. Öte yandan, 4 kardeşten 2'sinin daha önce de şiddet gerekçesi ile devlet koruması altına alındığı öğrenildi.

Doktorlar 6 yaşına kadar yaşar demişti: Ayakları ile bilgisayar kullanıyor İngilizce biliyor kitap yazıyor
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Safranbolu’da, 1 yaşında geçirdiği organ sistemi hastalığı 'mitokondriyal miyopati' sonucu hareket ve konuşma kabiliyetini kaybeden Ays Kara, tedavi sürecinin ardından eğitim hayatına başladı. Arkadaşlarıyla birlikte okuluna devam eden 8’inci sınıf öğrencisi Kara, ayakları ile bilgisayar kullanıyor, İngilizce biliyor ve hayatını anlattığı bir kitap yazıyor. Kök hücre tedavisi gören ve vücut gelişimi için yüzmeyi öğrenen Ays Kara, milli sporcu olma yolunda da çaba sarf ediyor.<br>
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Oğlu Ays’ın 1 yaşındayken idrar zehirlenmesi rahatsızlığı yaşadığını ve doktorların 6 yaşına kadar yaşayabileceğini söylediğini belirten Aynur Kara, “Fiziksel gelişimi için çalıştık. Kök hücre tedavisinden sonra tam bağımsız olmasa da yürümeye başladı. Daha sonra tedavisi için yüzmeye başladı. Hocası ile konuşmuş ‘Milli olabilir miyim?’ diye. Hocası da Ays'a güvendiğini ve milli yapabileceğini söylüyor. Ays'ın hedefi de o yönde” dedi.<br>
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HAYATINI KİTABA DÖNÜŞTÜRÜYOR <br><br><br>Aynur Kara, Ays’ın, İngilizceyi kendi kendisine öğrendiğini belirterek, “Ays sürekli yabancı müzik dinleyip, film seyredip, İngilizcesini geliştirdi. Çünkü hedefi uzay. NASA'da çalışabilmek için İngilizce bilmesinin gerektiğini düşünüyor. Okula başladıktan sonra yeni bir hayata başladığını düşünüp kitap yazmaya başladı. Pandemi döneminde tedavisine yoğunlaştığımız için kitabı tamamlayamadı, fakat 2-3 aya kadar basıma gireceğini söylüyor” diye konuştu.
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AYS’IN HAYALİ UZAY <br><br><br>Ays’ın uzay mühendisi olmayı hedeflediğini ifade eden Aynur Kara, “Ays küçüklüğünden bu yana Mars'ı araştırıyor. Çünkü orada bir dünya kurulacağını düşünüyor, yerçekimi olmadığı için orada yürümesine gerek kalmayacağını düşünüyor. Özel çocukların orada daha rahat yaşayabileceğini düşünüyor. Ays'ın hayalleri çok büyük” ifadelerini kullandı.
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Ayaklarıyla bilgisayarı kullanan Ays'ın hedefi uzay mühendisi olmak
Doktorlar 6 yaşına kadar yaşar demişti: Ayakları ile bilgisayar kullanıyor İngilizce biliyor kitap yazıyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 1 yaşındayken geçirdiği hastalık sonucu hareket kabiliyetini kaybeden Ays Kara (16), gördüğü tedavi sonrası hayata tutundu. Ayakları ile bilgisayar kullanan, şimdilerde hayatını anlatan bir kitap yazan Ays'ın hayali uzay mühendisi olup NASA'da çalışmak.

Kağıt toplayıcılarına yönelik 36 adrese operasyon: Sınır dışı edilecekler
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Sancaktepe ilçesinde, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen, yapılan çalışma kapsamında kağıt topladıkları öğrenilen yabancı uyruklu kişilere yönelik 36 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
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Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Sancaktepe Belediyesi ekipleri katıldı. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
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İş makinalarının da kullanıldığı operasyonda kağıt toplanılan alanlar yıkılarak arama yapıldı.
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Aramalar sonucunda çekçek arabaları ve diğer malzemelere belediye ekipleri tarafından el konuldu.
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Gözaltına alınanlar, üst aramaları ve kimlik tespitinin ardından otobüs ve minibüslere bindirilerek Tuzla Göçmen Toplama Merkezi'ne götürüldü.
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İşlemleri tamamlanan kaçakların sınır dışı edileceği öğrenildi. Öte yandan, yapılan aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
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Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Title
Sancaktepe'de ülkeye kaçak yollarla giren kağıt toplayıcılarına eş zamanlı operasyon &nbsp;
Kağıt toplayıcılarına yönelik 36 adrese operasyon: Sınır dışı edilecekler
İstanbul Sancaktepe'de, polis ve belediye ekipleri tarafından ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen ve kağıt toplayıcısı oldukları öğrenilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı gözaltına alındı.


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